Așadar banii pe care i-a încasat timp de 17 ani drept chirie trebuie restituiți acum statului. ANAF Sibiu a anunțat că va începe recuperarea banilor mai întâi pe cale amiabilă, urmând ca, în caz de refuz, să declanșeze executarea silită.

Este vorba despre casa din strada Nicolae Bălcescu, nr 29, Sibiu, pe care Klaus Iohannis a închiriat-o timp de 17 ani către Raiffeisen Bank și pentru care a obținut o sumă cuprinsă între 260.000 de euro și 320.000 de euro.

Administrația Județeană a Finanțelor Sibiu a dat-o în judecată pe Rodica Baștea, o româncă plecată în Statele Unite, care deține o jumătate din casa din Nicolae Bălcescu, nr 29. Obiectul procesului este "constatare nulitate act juridic". Litigiul se referă la desființarea unui certificat de moștenitor pe baza căruia Rodica Baștea a moștenit de la soțul ei, printre altele, și casa din strada Nicolae Bălcescu. La un moment dat, ANAF avea de recuperat 630.000 de euro, care intre timp, cu penalitati, a ajus aproape de 1 milion de euro, dupa ce instanta a decis ca fiscul are dreptul de a recupera banii.

Imobilul are o poveste lungă și încâlcită. Eliseu Ghenea, un frizer din Porumbacu de Jos, care s-a îmbogățit în America, a cumpărat mai multe imobile în Sibiu, printre care și două imobile care aveau să ajungă la familia Iohannis: în Magheru 35 și în Bălcescu 29. Casele au fost naționalizate de comuniști și apoi revendicate, după 1989, de un presupus moștenitor, Nicolae Baștea, care s-a recomandat drept nepot al lui Ghenea. La rândul lui, Baștea lasă moștenire cele două case unor rude din America și familiei Lăzurcă (numele de fată a lui Carmen Iohannis).

Astfel, pentru casa din Magheru, nr 35, moștenitori devin:

Baștea Ioan 50%

Georgeta Lăzurcă 25% (soacra lui Klaus Iohannis)

Carmen Iohannis 25%

Pentru casa din Nicolae Bălcescu nr 29:

Baștea Ioan 100%.

Imediat după ce câștigă casa din strada Nicolae Bălcescu, Baștea vinde jumătate din imobil soților Klaus și Carmen Iohannis, pe o sumă infimă, de doar 3.200 de dolari. În 2010, Baștea Ioan moare în SUA, iar moștenirea e preluată de văduva acestuia, Rodica.

Între timp, foștii chiriași ai caselor, care fuseseră aruncați în stradă, reușesc să demonstreze în instanță că Nicolae Baștea nu era nepotul direct al lui Eliseu Ghenea, ci al soției sale, Maria Baștea. Mai mult, testamentul care a stat la baza retrocedării s-a dovedit a fi fals, purtând două tipuri diferite de scris. Între timp, Klaus Iohannis transformase fosta librărie din centrul Sibiului în sediu de bancă, iar din banii obținuți din închirierea acestuia și-a cumpărat alte cinci case.

