Administrația Prezidențială nu a suportat cheltuielile de transport, cazare și diurnă, aferente deplasării acestora, reiese din comunicatul oferit.

Totul vine după ce, fostul președinte Klaus Iohannis a zburat de 193 de ori în timpul celor două mandate, iar costul total al zborurilor pentru deplasările externe a fost de peste 113 milioane de lei, adică aproape 23 de milioane de euro.

Numai în anul 2023, Iohannis a vizitat 34 de state de pe patru continente. În același an, Administrația Prezidențială a cheltuit peste 7 milioane de euro doar pentru avioanele cu care a călătorit fostul președinte.