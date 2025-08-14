Pe urmele lui Klaus Iohannis? Cât a cheltuit Nicușor Dan pe vizita oficială din Austria: răspunsul Administrației Prezidențiale

Pe urmele lui Klaus Iohannis? Cât a cheltuit Nicușor Dan pe vizita oficială din Austria/ Foto: Administrația Prezidențială
Nicușor Dan continuă seria cheltuielilor de deplasare din mandatul lui Iohannis. Acesta a cheltuit peste 10.200 de euro în cadrul vizitei oficiale pe care a avut-o în Austria, se arată în răspunsul transmis pentru presă. 

Administrația Prezidențială nu a suportat cheltuielile de transport, cazare și diurnă, aferente deplasării acestora, reiese din comunicatul oferit.

Totul vine după ce, fostul președinte Klaus Iohannis a zburat de 193 de ori în timpul celor două mandate, iar costul total al zborurilor pentru deplasările externe a fost de peste 113 milioane de lei, adică aproape 23 de milioane de euro.

Numai în anul 2023, Iohannis a vizitat 34 de state de pe patru continente. În același an, Administrația Prezidențială a cheltuit peste 7 milioane de euro doar pentru avioanele cu care a călătorit fostul președinte. 