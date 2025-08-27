Mai mulți internauți au speculat că fostul șef de stat ar fi recurs la o intervenție estetică, iar un medic plastician a confirmat public că semnele ar corespunde unei blefaroplastii – o operație care „întoarce timpul înapoi”, potrivit specialiștilor.

Suspiciuni și reacții în spațiul public

Fotografiile comparative, publicate de medic pe rețelele de socializare, au alimentat discuțiile. Diferențele dintre „înainte și după” au fost evidente pentru mulți români, care și-au împărțit opiniile: de la mesaje de apreciere pentru aspectul întinerit al lui Klaus Iohannis, până la critici acide legate de oportunitatea unei astfel de intervenții.

Comentariile au variat între ironii precum „De-asta s-a ferit de camere atâția ani?” și acuzații privind posibile cheltuieli din bani publici, dar și remarci favorabile: „Arată cu mult mai odihnit și mai tânăr. Felicitări medicului!”

Ce ar fi implicat intervenția

Specialistul care a analizat imaginile a explicat că schimbările ar putea fi rezultatul unei blefaroplastii superioare – pentru corectarea excesului de piele de pe pleoape – și inferioare, destinată eliminării pungilor de sub ochi. De asemenea, nu a exclus posibilitatea folosirii unei cantități reduse de botox pentru netezirea ridurilor de pe frunte.

Totuși, medicul a atras atenția că nu se poate exclude varianta ca imaginile analizate să fi fost retușate digital, cu ajutorul unor filtre speciale.

Ce este blefaroplastia

Blefaroplastia este o procedură chirurgicală estetică sau funcțională, menită să corecteze aspectul pleoapelor. Intervenția elimină excesul de piele și grăsime de la nivelul ochilor, redând chipului un aspect mai tânăr și mai odihnit. În unele cazuri, operația are și un rol medical, atunci când pleoapele lăsate afectează câmpul vizual.

Există două tipuri principale:

Blefaroplastia superioară, pentru pielea în exces de la nivelul pleoapelor superioare.

Blefaroplastia inferioară, pentru corectarea pungilor de sub ochi.

Operația se face, de regulă, sub anestezie locală cu sedare ușoară, iar recuperarea durează una-două săptămâni. Rezultatele sunt de durată, deși procesul natural de îmbătrânire nu poate fi oprit complet.

Indiferent dacă a fost vorba despre o intervenție estetică sau doar despre o iluzie creată de lumini și filtre, apariția lui Klaus Iohannis a reușit să mute atenția opiniei publice de la dezbaterile politice către un subiect neașteptat: modul în care își întrețin imaginea publică liderii politici.