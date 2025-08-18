Fostul președinte a fost surprins chiar lângă micul monument cu plăcuță care indică înălțimea Vârfului Negoiu. Îmbrăcat lejer, cu echipament adecvat pentru drumeție, acesta părea relaxat și bine dispus, bucurându-se de peisajul spectaculos al Munților Făgăraș.

Fotografiile au fost publicate într-un grup dedicat pasionaților de drumeții montane.

ANAF îl somează pe Iohannis să plătească un milion de euro. Fostul președinte e bun de plată pentru casa obținută ilegal

Recent, ANAF a început operațiunea de recuperare a sumelor pe care Iohannis le-a încasat timp de 17 ani drept chirie. ANAF Sibiu a anunțat că va începe recuperarea banilor mai întâi pe cale amiabilă, urmând ca, în caz de refuz, să declanșeze executarea silită.

Este vorba despre casa din strada Nicolae Bălcescu, nr 29, Sibiu, pe care Klaus Iohannis a închiriat-o timp de 17 ani către Raiffeisen Bank și pentru care a obținut o sumă cuprinsă între 260.000 de euro și 320.000 de euro.

Administrația Județeană a Finanțelor Sibiu a dat-o în judecată pe Rodica Baștea, o româncă plecată în Statele Unite, care deține o jumătate din casa din Nicolae Bălcescu, nr 29. Obiectul procesului este "constatare nulitate act juridic". Litigiul se referă la desființarea unui certificat de moștenitor pe baza căruia Rodica Baștea a moștenit de la soțul ei, printre altele, și casa din strada Nicolae Bălcescu. La un moment dat, ANAF avea de recuperat 630.000 de euro, care intre timp, cu penalitati, a ajus aproape de 1 milion de euro, dupa ce instanta a decis ca fiscul are dreptul de a recupera banii.