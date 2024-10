O nouă plafonare a prețurilor la alimente românești, de data aceasta pentru toate, nu doar pentru produsele de bază este avută în vedere de către Guvern. Ministerul Agriculturii pregătește o ordonanță de urgență prin care vrea să extindă plafonarea adaosului comercial inclusiv pentru alimentele provenite din import. În timp ce unii români se bucură de veste, comercianții spun că o astfel de măsură i-ar falimenta și mulți dintre ei ar fi nevoit să crească prețurile produselor nealimentare pentru a-și acoperi pierderile.

21 de alimente sunt pe listă

După ordonanță în care au fost plafonate 21 de produse alimentare de bază, Ministerul Agriculturii își propune să plafoneze adaosul comercial pentru toate produsele agricole și alimentare. Astfel, proiectul ordonanţei de urgenţă care vizează plafonarea adaosului comercial la produsele agricole, alimentare, precum şi la îngrăşăminte, furaje şi pesticide.

Ministrul Agriculturii a discutat cu procesatorii o primă formă a ordonanței în care alimentele și produsele agricole, inclusiv îngrășămintele, să fie plafonate. În cazul produselor fabricate în România, plafonul adaosului comercial al distribuitorilor ar urma să fie de 10% din prețul de producție, indiferent prin câte mâini trece produsul respectiv. În cazul comercianților, produsele românești ar urma să aibă un adaos comercial de cel mult 20% din prețul oferit de distribuitor. Iar în cazul produselor din afara țării, care ajung direct pe rafturile magazinelor, adaosul comercial ar urma să fie de cel mult 5% din prețul de achiziție.

Micii comercianții susțin însă că o astfel de măsură i-ar falimenta

„Plafonarea despre care vorbim, problema apare că profitul ăsta este știrbit sau scade sub valorile rezonabile, poate să cadă chiar și zero și atunci compania trebuie să scoată ceva. Atunci clar că ridică prețurile în altă parte. Dacă mergi cu un profit sub zero, atunci intri în faliment. E clar și trebuie să faci ceva, să nu intri în faliment.

E clar că trebuie să ridici prețurile în altă parte”, George Bădescu, președinte Asociaţiei Marilor Reţele Comerciale din România (AMRCR). Ministrul Agriculturii a declarat că această formă este una inițială și că nu va lua decizii pripite fără să discute cu marii retaileri. Întrebat dacă a fost chemat la discuții sau dacă a purtat discuții cu ministrul Florin Barbu, președintele AMRCR a răspuns: „Nu, nu ne-a chemat. Ce este puțin, chiar amuzat este că i-am chemat la consultări pe procesatori, care însă nu fac obiectul ordonanței”. Ministrul Agriculturii nu vrea să ia „decizii pripite” O nouă discuţie cu reprezentanţii industriei alimentare referitoare la plafonarea adaosului comercial la toate produsele procesate în România va avea loc săptămâna viitoare, a anunţat ministrul Agriculturii Florin Barbu care a precizat că vrea să aibă „un dialog corect” atât cu procesatorii, cât şi cu zona de retail din România, scrie Agerpres. „Am văzut un draft de ordonanţă care circulă prin media. Eu nu pot să vă spun acum procente, am văzut între 5 şi 50%. Actul normativ care va merge în Guvernul României este cel care va fi postat în transparenţă pe site-ul Ministerului Agriculturii. Mai mult de atât, aştept marţi la discuţii industria alimentară din România. Am avut o primă discuţie, dar îi aştept şi săptămâna viitoare. Nu vreau să ne grăbim să luăm decizii pripite. (...) Nu vreau să mă grăbesc, vreau să am un dialog corect, aşa cum l-am avut, atât cu procesatorii din România, cât şi cu zona de retail din România”, a menţionat Barbu.

Afacerilor procesatorilor și retailerilor nu vor fi afectate, promite Barbu Ministrul Florin Barbu a susținut că această decizie de plafonare a adaosului comercial nu va afecta afacerile procesatorilor şi ale retailerilor din România. „Nu va afecta în niciun fel business-urile fiecărui procesator, business-urile fiecărui retail din România, pentru că plafonarea adaosului comercial, şi nu vorbim de plafonarea preţurilor la alimente, vorbim de plafonarea adaosului comercial, se pune peste toate cheltuielile, adică peste fişa de cost a fiecărui produs, atât cu cheltuieli directe, cât şi cu cheltuieli indirecte, conform legii contabilităţii, care generează controale din partea Agenţiei Naţionale Fiscale”, a explicat Barbu.

Ordonanța plafonării e gata în proporție de 90%

Ministrul Agriculturii Florin Barbu nu a dorit să precizeze o dată anume de la care ar putea intra în vigoare acest act normativ privind plafonarea adaosului comercial la toate produsele procesate în România, atâta timp cât încă nu există consens cu toate părţile implicate. „Nu pot să vă spun când. Dacă vă spun că mi-aş dori într-o săptămână, peste o săptămână spuneţi că ministrul n-a putut să facă acest act normativ. Haideţi să nu ne grăbim, îl facem prin consultare. Este gata 90% , dar vreau să ţin cont de părerea procesatorilor, vreau să ţin cont de părerea retailerilor, vreau să avem acest dialog, vreau să iasă un act aşa cum am făcut de atâtea ori în Ministerul Agriculturii, aşa cum am avut pe cele trei ordonanţe importante pentru fermierii români, partea de sistem bancar, partea de distribuitori, partea de furnizori, de imputuri. Niciun act normativ nu iese din Ministerul Agriculturii până nu avem dialog, până nu este consens şi până nu se realizează un proces verbal încheiat de toţi factorii care sunt implicaţi în actul normativ", a mai spus oficialul MADR.

Până la finalul săptămânii viitoare, proiectul de ordonanță de urgență ar putea să treacă prin Guvern și să fie publicat în Monitorul Oficial.