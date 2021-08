Realitatea PLUS

În ciuda avertismentelor, sute de șezlonguri, umbrele și măsuțe au fost găsite, din nou, de autorități chiar pe malul mării. Patronii de terase sunt disperați și susțin că în ultimele două luni au avut pierderi de până la 50 de mii de euro din cauza acestor interdicții, relatează Realitatea PLUS.

„Au venit pe noi cu politia, să demolam, ne pune sa ducem in spate. În spate suntem ca si inchisi, nu existam in spate, nu sta nimeni. De aia au venit și de la Jandarmerie, turistii au sarit pe ei. Asta o sa fie Mamaia saracilor. Eu sunt dauna totala... 40-50.000 de euro... Am construit ce au dărâmat ei... Nu mai vin”, spune Alin Ciobanu, administrator de terasă.

Nici turiștii nu sunt mulțumiți de distanța pe care trebuie să o parcurgă până la apă. Dacă nu au șezlonguri lângă mare, mulți preferă să aleagă alte stațiuni.

„Macar sa extinda plaja, e foarte departe, foarte mare spațiul. Un mare inconvenient sa vin eu de acolo pana aici”, explică un turist.

Până acum, pe plaja extinsă s-au dat amenzi care se ridică la aproximativ 600.000 de lei.

„Pe aceasta plaja au acces toti cetatenii, toata populatiam familii, accestul este liber si nimeni nu poate percepe o txa pt ceva anume pe aceasta plaja noua. Numai pe plaja noua sanctiunile au fost in număr de 41 care se ridica si ele la 600.000 de lei”, a declarat Paul Cononov, directorul Administraţiei bazinale de Apă Dobrogea Litoral.

Autoritățile îi avertizează pe administratorii de plaje că, și în următoarele zile, cei care nu se supun legii vor fi amendați.