Candidatul independent a mărturisit că a fost mituit să se retragă din alegerile pentru Primăria Capitalei.

„Au fost discuții, în special în ultima perioadă, dar nu a fost nici o discuție argumentată, pe program, pe idei. Au fost discuții de genul: haide să vedem ce-ți dăm sau chestii de genul ăsta”, a explicat Vlad Gheorghe.

El susține că a refuzat orice ofertă. „Nu mi s-a propus un proiect concret, până în acest moment. Nu a existat nici o astfel de discuție, un lucru care mie mi se pare pe de o parte dezamăgitor, dar și pe de altă parte e de așteptat”, a mai adăugat candidatul independent.

Totul vine în contextul în care Virgil Zidaru, cunoscut sub numele de Makaveli, s-a retras în favoarea candidatei susținute de AUR, Anca Alexandrescu.