Scandal în alegerile pentru București. Cine este candidatul presat să facă un pas în spate: ”Mai multe partide îmi cer să mă retrag”

Scandal electoral pentru București. Vlad Gheorghe susține că i s-a cerut să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei. Întrebat dacă PNL și USR pun astfel de presiuni, fostul USR-ist a refuzat să dea nume, dar a răspuns că „mai multe partide politice, să zicem din zona de dreapta”. 

Candidatul independent a mărturisit că a fost mituit să se retragă din alegerile pentru Primăria Capitalei. 

„Au fost discuții, în special în ultima perioadă, dar nu a fost nici o discuție argumentată, pe program, pe idei. Au fost discuții de genul: haide să vedem ce-ți dăm sau chestii de genul ăsta”, a explicat Vlad Gheorghe. 

El susține că a refuzat orice ofertă. „Nu mi s-a propus un proiect concret, până în acest moment. Nu a existat nici o astfel de discuție, un lucru care mie mi se pare pe de o parte dezamăgitor, dar și pe de altă parte e de așteptat”, a mai adăugat candidatul independent. 

Totul vine în contextul în care Virgil Zidaru, cunoscut sub numele de Makaveli, s-a retras în favoarea candidatei susținute de AUR, Anca Alexandrescu. 