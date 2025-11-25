”Cu 50 de milioane de euro s-a făcut un spital privat”, a declarat Anca Alexandrescu care a stat de vorbă cu directorul unității de învățământ.

La rândul său, directorul Colegiului Național „Grigore Moisil” a spus că proiectul de reabilitare este o însăilare de date tehnice.

”Proiectul este pur si simplu o însăilare de date tehnice, care dacă le citești așa ca un om care cunoști regulile rămâi așa uimit. Liceul nu are încălzire, ori liceul este racordat la sistemul de termoficare”, a spus directorul liceului.

”Nu are încălzire pentru că au condus ei Bucureștiul până acum. (...) E sufocat de betoane. În loc să facă spații verzi și să degreveze zonele astea, uite, între blocuri, aici, face o construcție de 44 de milioane de euro”, a constinuat Anca Alexandrescu.