Anca Alexandrescu, alături de locuitorii Sectorului 6: ”Cu 50 de milioane de euro s-a făcut un spital privat” - VIDEO

Anca Alexandrescu, alături de locuitorii Sectorului 6
Anca Alexandrescu, alături de locuitorii Sectorului 6

Anca Alexandrescu, din nou, în mijlocul bucureștenilor. Candidata independentă susținută de AUR la alegerile pentru Primăria Capitalei a ajuns, marți, la Colegiul Național „Grigore Moisil” care va intra în reconstrucție, conform unei hotărâri a Consiliul Local al Sectorului 6. Investiția este estimată la 220 de milioane de lei, aprox. 44 milioane de euro.

”Cu 50 de milioane de euro s-a făcut un spital privat”, a declarat Anca Alexandrescu care a stat de vorbă cu directorul unității de învățământ. 

La rândul său, directorul Colegiului Național „Grigore Moisil” a spus că proiectul de reabilitare este o însăilare de date tehnice. 

”Proiectul este pur si simplu o însăilare de date tehnice, care dacă le citești așa ca un om care cunoști regulile rămâi așa uimit. Liceul nu are încălzire, ori liceul este racordat la sistemul de termoficare”, a spus directorul liceului. 

”Nu are încălzire pentru că au condus ei Bucureștiul până acum. (...) E sufocat de betoane. În loc să facă spații verzi și să degreveze zonele astea, uite, între blocuri, aici, face o construcție de 44 de milioane de euro”, a constinuat Anca Alexandrescu. 

@realitatea.plus ##stiri #romania #realitateaplus ♬ sunet original - Realitatea Plus