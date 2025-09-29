Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 29.09.2025 Ora 10:00 - 30.09.2025 Ora 09:00

Vremea se va răci, cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 16...18 grade și cea minimă de 8...9 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 30.09.2025 Ora 09:00 - 01.10.2025 Ora 09:00

Vremea se va menține rece, cerul va fi temporar noros, iar ziua vor mai fi condiții ca trecător să plouă slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 19 grade și cea minimă va fi de 6...8 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 01.09.2025 Ora 09:00 - 02.10.2025 Ora 10:00

În intervalul menționat, vremea va fi rece, cerul va fi temporar noros, iar condițiile de ploaie vor fi mai ridicate spre sfârșitul intervalului. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de 16...18 grade și cea minimă de 7...8 grade.

"În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting)", se mai arată în prognoza meteorologilor.