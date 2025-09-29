În intervalul 29 septembrie, ora 10 – 2 octombrie, ora 10, România se va confrunta cu o vreme mai rece decât în mod obișnuit pentru sfârșitul lunii septembrie, cu maxime termice situate în general între 11 și 20 de grade și minime între 1 și 10 grade, valori mai scăzute fiind așteptate în depresiuni. Temporar, ploile vor cuprinde cea mai mare parte a țării, iar în estul Transilvaniei și în nordul Moldovei se vor acumula cantități de apă de 20–25 l/mp.

Potrivit prognozei detaliate a ANM, ploile vor fi mai frecvente în nord și centru în prima parte a intervalului, apoi se vor extinde spre est și sud. În zonele montane, ninsorile se vor intensifica începând cu noaptea de luni spre marți, mai ales la altitudini mari, unde se va instala un strat consistent de zăpadă. În a doua parte a săptămânii, vremea va continua să fie rece, cu temperaturi maxime ce nu vor mai depăși 16–18 grade în majoritatea regiunilor.

București, afectat de valul de frig, cu maxime de 10 grade Celsius

În București, meteorologii prognozează o răcire accentuată, cu maxime de 15–17 grade luni și marți, în scădere spre 11–12 grade joi. Cerul va fi mai mult noros, cu ploi temporare, iar spre finalul săptămânii se vor înregistra intensificări ale vântului, care la rafală ar putea atinge 45–55 km/h. În zonele montane, condițiile de iarnă își vor face simțită prezența mai devreme decât de obicei, iar circulația rutieră ar putea fi afectată pe drumurile de altitudine.