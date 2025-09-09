1. Roșiile – mai mult decât simple crudități

Greșit: Multe persoane le mănâncă doar crude, în salate.

Multe persoane le mănâncă doar crude, în salate. Corect: Gătite în supe, sosuri sau curry, roșiile eliberează licopenul – un antioxidant puternic care protejează inima și pielea. Adaugă puțin ulei de măsline pentru o absorbție mai bună. În acest mod, farfuria ta devine un adevărat scut anti-îmbătrânire.

Sugestie practică: Fierbe 5–10 minute roșiile pentru sos sau coace-le la cuptor. Porție recomandată: 150–200 g pe zi.

2. Semințele de in – cheia omega-3

Greșit: Consumate întregi, trec aproape nedigerate prin organism.

Consumate întregi, trec aproape nedigerate prin organism. Corect: Măcinate înainte de consum, semințele de in eliberează acizii grași omega-3 și fibrele esențiale.

Sugestie practică: Macină 1–2 lingurițe de semințe de in și adaugă-le în iaurt, smoothie sau fulgi de ovăz. Evită să le gătești la temperaturi mari, pentru a nu distruge nutrienții. Un simplu pas poate transforma un mic dejun banal într-un super-aliment, cu ajutorul acestui ingredient-surpriză.

3. Usturoiul – secretul alicinei

Greșit: Aruncat direct în tigaie după ce l-ai tăiat.

Aruncat direct în tigaie după ce l-ai tăiat. Corect: Lasă-l să stea 10 minute după ce l-ai tăiat sau zdrobit. În acest timp se activează alicina, compusul care luptă împotriva bolilor și întărește sistemul imunitar.

Sugestie practică: Adaugă usturoiul în mâncare după ce a stat 10 minute, fără a-l găti prea mult. 1–2 căței pe zi sunt suficienți.

4. Mărul – mai bun cu tot cu coajă

Greșit: Curățat de coajă, pierzi nutrienți valoroși.

Curățat de coajă, pierzi nutrienți valoroși. Corect: Spală-l bine și mănâncă-l cu tot cu coajă. Coaja conține fibre și antioxidanți puternici, precum quercetina, care protejează celulele și reglează digestia

Sugestie practică: Un măr mediu pe zi, consumat întreg, este suficient pentru un aport bun de fibre.

5. Cartofii – sănătoși cu coajă

Greșit: Consumați curățați și prăjiți sunt încărcați cu grăsimi.

Consumați curățați și prăjiți sunt încărcați cu grăsimi. Corect: Coace-i sau fierbe-i cu tot cu coajă. Vei păstra potasiul, vitamina C și fibrele, reducând grăsimile nesănătoase.

Sugestie practică: Cartofii copți la 180°C timp de 30–40 de minute sau fierți cu coajă sunt ideali. Consumă 150–200 g per porție.

6. Orezul – cum să nu irosești nutrienții

Greșit: Fiert și clătit excesiv, aruncând apa amidonată plină de vitamine.

Fiert și clătit excesiv, aruncând apa amidonată plină de vitamine. Corect: Folosește cantitatea potrivită de apă, astfel încât să fie complet absorbită. Vei păstra vitaminele B și mineralele, transformând orezul banal în aliment nutritiv.

Sugestie practică: Pentru o porție de 100 g orez, folosește 200 ml apă și fierbe până se absoarbe complet.

sursa: Adevarul