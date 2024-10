Ingrediente:

a. de baza:

- 25 foi de vita in saramura (la borcan sau de la magazinele arabesti)

- 2 rosii medii spre mari

- 250ml de suc gros de rosii (bulion doar din rosii si sare, fara zahar sau alte prostii prin el)

- 250ml supa de pui sau de legume (puteti folosi cu incredere 1/2 cub concentrat dizolvat in apa fierbinte daca n-aveti timp sa faceti supa in casa)

- 2 linguri de suc de lamaie

- 2 linguri de ulei .

b. pentru umplutura:

- 1 ceapa mica sau medie (tocata marunt)

- 1 catel de usturoi (tocat marunt sau pisat)

- 150g de carne tocata de miel (eu am preparat o varianta vegetariana si am inlocuit carnea cu ciuperci porcini uscate, hidratate si apoi tocate)

- 2 linguri de orez cu bobul rotund (orez de pilaf, nu cu bobul lung)

- 1 lingura de stafide (hidratate in apa calduta si apoi tocate marunt)

- 1 lingurita de scortisoara macinata

- 1 lingurita de coriandru macinat

- o mana de coriandru proaspat, tocat (doar frunzele, fara tulpini)

- 2 linguri de fulgi de migdale (rumeniti mai intai in tigaia incinsa fara ulei si apoi pisati in mojar sau in rasnita de cafea)

- 2 linguri de ulei de masline

- 125ml de apa.



Preparare (1 ora + 20 min de pregatire)

a. umplutura

- incingeti uleiul de masline intr-o tigaie mare si apoi caliti la foc mic ceapa si usturoiul pana se inmoaie si devin translucide (cca 2-3 min), dupa care adaugati orezul si amestecati bine.

- imediat adaugati apa, stafidele, scortisoara si coriandrul macinat si amestecati permanent pana cand toata apa este absorbita (cca 5 min; atentie sa nu se lipeasca amestecul de tigaie!)

- adaugati carnea tocata (sau ciupercile tocate), coriandrul proaspat (tocat marunt) si migdalele prajite si apoi macinate, amestecati bine si transferati umplutura intr-un bol, sa se raceasca putin

b. sarmalele

- scoateti foile de vita din borcan si lasati-le acoperite cu apa rece intr-un bol pentru cca 5 min, dupa care scurgeti-le, spalati-le din nou sub jet de apa rece si apoi uscati-le cu un prosop de bucatarie (ca idee, o sa folositi cam un sfert de borcan, iar restul le puteti pastra pentru alta ocazie, doar sa mai adaugati apa cat sa acopere foile ramase in borcan)

- intre timp, taiati rosiile in felii de cca 5mm si asezati-le intr-un singur strat pe fundul unei oale mari (cu diametru de cca 25cm)

Asezati cate o frunza (cu nervurile in sus) pe un tocator, puneti o lingurita generoasa de umplutura in centrul frunzei, rulati partea de jos peste umplutura cat puteti de strans, apoi aduceti lateralele spre interior si in final rulati complet sarmaua (tehnica este exact aceeasi ca la pachetelele de primavara, daca va mai aduceti aminte)

Asezati sarmalele una langa alta in oala (peste feliile de rosie, intr-un singur strat, fara sa se suprapuna), apoi acoperitile cu amestecul de bulion, supa, ulei si suc de lamaie (de la ingredientele de baza), dupa care puneti pe deasupra un farfurie cu gura in jos sau un capac mai mic decat oala, cat sa le tina pe pozitie cat timp fierb, apoi acoperiti oala si lasati-o la foc mic pentru cca 45 min (in varianta cu ciuperci) sau 60 min (in varianta cu carne).

De precizat că pe fundul oalei puteți așeza felii subțiri de cartofi și bucăți de carne pentru un gust mai intens.