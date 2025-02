In timpul imparatilor romani pagani, au fost multe persecutii impotriva celor ce credeau in Hristos. Multi crestini nu au fost ingropati, fiind lasati prada fiarelor si pasarilor. Alti martiri erau luati in taina de credinciosii ramasi in viata si inmormantati cu cinste in locuri ascunse, prin case sau prin gradini. In acest fel si in partile Evgheniei, mai multe moaste de mucenici, au stat acolo vreme indelungata, nestiute de nimeni, pana in timpul arhiepiscopului Toma al Constantinopolului (sec. V).

Intre aceste moaste se gaseau si cele ale lui Andronic si ale Iuniei, pomeniti de Sfantul Apostol Pavel: „Imbratisati pe Andronic si pe Iunia, cei de un neam cu mine si impreuna inchisi cu mine, care sunt vestiti intre apostoli si care inaintea mea au fost in Hristos (Romani 16,7). Aceste sfinte moaste s-au descoperit prin aratarea dumnezeiasca ce s-a facut unui cleric pe nume Nicolae Caligraful. Numele celorlalti mucenici ai lui Hristos carora le apartineau acele sfinte moaste sunt cunoscute numai de Dumnezeu. Imparatul bizantin Andronic al II-lea a cladit o biserica peste moastele Sfantului Apostol Andronic. Troparul Sfintilor Mucenici din Evghenia Mucenicii Tai, Doamne, intru nevointele lor, cununile nestricaciunii au dobandit de la Tine, Dumnezeul nostru; ca avand puterea Ta pe chinuitori au invins; zdrobit-au si ale demonilor neputincioasele indrazniri. Pentru rugaciunile lor mantuieste sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.



Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfantului Cuvios Atanasie;

- Sfintei Antusa, impreuna cu 12 slujitori;

- Sfantului Telesfor, episcopul Romei;

- Sfantului Mucenic Sinetos;

- Sfintilor Cuviosi Talasie si Limneu;

- Sfantului Cuvios Varadat;

- Sfantului Vlasiu, episcopul Romei. Rugăciune pentru mântuirea celor adormiți. Se rostește în Sâmbăta Morților sau Moșii de iarnă, pe 22 februarie 2025