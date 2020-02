Sărbătoare mare pe 11 februarie. Ce Sfinți sunt pomeniți în calendarul ortodox

Sfântul Vlasie. Calendar ortodox 11 februarie. Sfantul Vlasie este celebrat de crestinii ortodocși in ziua de 11 februarie. Sfantul Vlasie a fost martirizat de soldatii pagani in ziua de 11 februarie pentru ca si-a declarat credinta in Iisus Hristos. A fost staret al Sfintei Manastiri cu hramul Intrarea Maicii Domnului in Biserica.

Sfântul Vlasie. Calendar ortodox 11 februarie. Este o zi de comemorare si rugaciune. Sfântul Mucenic Vlasie a fost episcopul Sevastiei şi a locuit într-o peșteră. A trăit în cetatea Sevastia din Capadocia, regiune situată în centrul podișului anatolian; unul din cele mai importante centre ale creștinismului în secolul al IV-lea, în timpul împăratului Liciniu (308-321).

Sfântul Vlasie. Calendar ortodox 11 februarie. Sfântul Vlasie Tămăduitorul. Se spune că până și cele mai sălbatice dintre fiare i se supuneau cu blândețe, căci le binecuvânta pe fiecare în parte. I s-a dus vestea de mare tămăduitor, cu harul vindecării primit de la Dumnezeu. Era cunoscut ca făcător de minuni. Însă a fost prins și silit să-și recunoască credința. A fost întemnițat și supus la chinuri groaznice. Apoi, pentru că nu a renunțat nicicum la credință, Sfântul Vlasie a fost aruncat într-un lac adânc, însă îngerii l-au scos la suprafață nevătămat.

Ca să se asigure de moartea lui, împăratul a poruncit să i se taie capul. În cinstea muceniciei lui a fost ridicată o biserică, în Meltiada.

Sfântul Vlasie. Calendar ortodox 11 februarie. Sfântul Vlasie, tămăduitorul. Pentru crestini, Sfantul Vlasie este protectorul femeilor gravide, al animalelor domestice și vindecătorul bolilor de gât.

Sfântul Vlasie. Calendar ortodox 11 februarie. Sfântul Vlasie, Ierarh și Mucenic, este unul dintre sfinții protectori respectați în popor. Se spune că, începând cu Sfântul Vlasie, de pe 11 februarie, încep să revină păsările călătoare și încep să cânte. Sărbătoarea este ținută în special de către agricultori. Ei se roagă la Sfântul Vlasie pentru a preveni stricăciunile aduse recoltelor de păsările pădurii și de animale.

Sfântul Vlasie. Calendar ortodox 11 februarie. Tradiții de ziua Sfântului Vlasie. În tradiția populara românească, de Sfăntul Vlasie, cei care nu respectau această zi erau condamnati sa nu auda cântecul păsărilor din rai.

Era considerat ocrotitor al gospodăriilor și cioban al lui Dumnezeu pentru vite.

Sfântul Vlasie. Calendar ortodox 11 februarie. Tradiții de ziua Sfântului Vlasie. Se mai spune că cel ce a pierdut ceva, să se roage acestui sfânt pentru a-și recupera paguba. Cel ce se roaga la Sfantul Vlasie niciodata nu va ramâne fara bani.

Sfântul Vlasie. Calendar ortodox 11 februarie. Tradiții de ziua Sfântului Vlasie. Ziua aceasta este tinuta si pentru pazirea sau vindecarea de boli. Ca să aibă copii frumoși și sănătoși, femeile, mai ales cele gravide, țin cu strictețe sărbătoarea. La fel fac și oamenii care au animale domestice, mai cu seamă dacă acestea sunt bolnave și trebuie să se vindece.

Ziua este praznuita pentru copii, nepoți, surori, nurori pentru ca să nu li se întâmple ceva rău.

Sfântul Vlasie. Calendar ortodox 11 februarie. Tradiții de ziua Sfântului Vlasie. Femeile gravide respectau aceasta zi prin rugaciune si post pentru ca sa nasca copiii sanatosi. Ziua este praznuita pentru nepoti, surori, nurori pentru ca sa nu li se intimple ceva rau.

Sfântul Vlasie. Calendar ortodox 11 februarie. Cum să te rogi la Sfântul Vlasie. „Nu îmi este nădejde sfinte de nu-mi vei ajuta tu, nu aflu milă de nu-l vei face milostiv mie pe Cel ce te-a sfinţit pe tine. Nu am lucru bun, ci numai nădejde că tu te rogi pentru mine şi pentru aceea sfinte nădăjduindu-mă spre ruga ta şi milostivirea lui Dumnezeu nu mă voi teme de cei ce caută să-mi facă rău, spre tine Doamne Dumnezeule să vin mereu îmi dă. Amin!”

Sfânta Teodora împărăteasa. Calendar ortodox 11 februarie. Cinstirea sfintelor icoane. Sfânta Teodora împărăteasa este cinstita pe 11 februarie. Imparateasa Teodora alaturi de imparateasa Irina sunt cele care au stabilit in urma sinoadelor cinstirea sfintelor icoane.

Sfânta Teodora împărăteasa. Calendar ortodox 11 februarie. Sfânta Teodora a fost soţia împăratului iconoclast (împotriva cultului icoanelor) Teofil (829-842). Spre deosebire de soţul său împărăteasa Teodora era iconodulă (cinstea icoanele).

Sfânta Teodora împărăteasa. Calendar ortodox 11 februarie. La moartea lui Teofil (842) i-a urmat la tron fiul său Mihai, care fiind încă un copil, treburile statului erau administrate de Teodora. Sub domnia acesteia a încetat prigoana iconoclastă împotriva drept credincioşilor, împărăteasa convocând un sinod la Constantinopol, în 843, prin care s-a restabilit dogma ortodoxă şi icoanele şi-au ocupat din nou locul lor în cultul creştin.

Sfânta Teodora împărăteasa. Calendar ortodox 11 februarie. După ce a preluat tronul, a pus capăt celei de-a doua persecuții iconoclaste lansate de împăratul Leon al V-lea Armeanul în anul 813. Ea a ajutat la alegerea ca patriarh al Constantinopolului a lui Metodie, un iconodul, și a convocat un sinod al Bisericii în luna martie a anului 843, care a reaşezat în chip solemn închinarea sfintelor icoane. Totuşi, ea a stăruit ca sinodul să nu osândească pe soţul ei abia răposat, mărturisind că acesta se căise de iconoclasmul său pe patul de moarte.

Sfânta Teodora împărăteasa. Calendar ortodox 11 februarie. Spre a prăznui reaşezarea icoanelor, Sfânta Teodora a condus un uriaş alai cu icoane pe străzile Constantinopolului, în duminica de 11 martie 843. Era prima duminică din Postul Mare din acel an. De atunci, Biserica prăznuieşte reaşezarea sfintelor icoane în prima duminică din Postul Mare, printr-o slujbă cunoscută ca Biruinţa Ortodoxiei.

La 15 ani de când fiul ei, Mihail, a luat tronul de unul singur, a surghiunit-o pe ea şi pe cele patru surori ale sale la Mănăstirea Gastrion din Constantinopol.

Sfânta Teodora a primit cu bunăvoinţă aceasta, lucrând cu şi mai multă râvnă pentru mântuirea sa. A murit cu pace la 11 februarie 867.

Sfânta Teodora împărăteasa. Calendar ortodox 11 februarie. Moaştele Sfintei Teodora împărăteasa.

Moaștele ei au fost aflate neputrezite şi s-au păstrat în Constantinopol vreme de 600 de ani. La trei ani după căderea Constantinopolului sub turcii otomani, în 1456, părintele Gheorghe Kaloheretis din Corfu a mutat în taină moaştele Sfântului Spiridon şi pe cele ale Sfintei Teodora Împărăteasa din Constantinopol în Corfu.

Sfânta Teodora împărăteasa. Calendar ortodox 11 februarie. Moaştele Sfintei Teodora Împărăteasa se află în prezent în Catedrala Panaghia Spiliotissa din Corfu. Racla ferecată în argint cu moaștele Împărătesei Teodora este așezată în partea dreaptă a sfântului lăcaș. La fel ca și la Sfântul Ierarh Spiridon, trupul Sfintei Împărătese era expus sub sticlă, înfășurat în porfiră împărătească și având mâinile descoperite.