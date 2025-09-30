Localitățile afectate

Potrivit Direcției de Sănătate Publică (DSP) Dolj, șase focare sunt de tip comunitar și au fost identificate în Amărăștii de Sus, Coțofenii din Față, Coșoveni, Ghizdăvești, Ocolna și municipiul Craiova, iar un alt focar este de tip familial, tot în Craiova.

Cele mai multe cazuri s-au înregistrat la Craiova, pe strada Râului, unde 55 de persoane au fost diagnosticate, iar 135 de contacți sunt monitorizați. Urmează comuna Ocolna, cu 27 de cazuri și 43 de contacți, și Coțofenii din Față, cu 17 cazuri și 78 de contacți. Alte focare mai mici au fost depistate în Amărăștii de Sus (15 cazuri), Coșoveni (9 cazuri), Ghizdăvești (6 cazuri) și într-o familie din Craiova (2 cazuri).

Anchete epidemiologice și măsuri de prevenție

DSP Dolj a demarat anchete epidemiologice pentru fiecare focar și a direcționat persoanele suspecte către Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Craiova pentru confirmarea diagnosticului. În paralel, au fost distribuite 1.600 de tablete de cloramină pentru dezinfecția locuințelor și spațiilor comune.

De asemenea, au fost achiziționate 435 de doze de vaccin împotriva hepatitei A (165 pentru adulți și 270 pentru copii), fiind imunizați deja 132 de contacți ai bolnavilor.

În perioada 22–23 septembrie, DSP Dolj a organizat sesiuni de instruire pentru mediatori sanitari și asistenți comunitari și a desfășurat întâlniri cu reprezentanți ai comunităților de etnie romă, vizând conștientizarea riscului de transmitere a virusului.

Recomandările medicilor

Specialiștii atrag atenția că virusul hepatic A se transmite ușor pe cale fecal-orală și poate fi prevenit prin respectarea unor reguli simple de igienă:

spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun, în special înainte de mese și după utilizarea toaletei;

folosirea dezinfectantelor de mâini;

spălarea atentă a fructelor și legumelor;

consumul exclusiv de apă potabilă din surse sigure sau apă fiartă și răcită;

prepararea termică adecvată a alimentelor și păstrarea lor în condiții optime;

vaccinarea contacților cazurilor confirmate;

dezinfecția cu substanțe clorigene a spațiilor și obiectelor de uz comun.

Autoritățile sanitare subliniază că respectarea acestor recomandări este esențială pentru a limita răspândirea bolii și pentru a proteja comunitățile afectate.