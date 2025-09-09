''Avem un focar de hepatită care a totalizat până acum 12 cazuri pe o plajă de vârstă de la 2 la 45 de ani, în trei sate. În satul Ivănețu sunt mai multe cazuri, în aceeași familie. Nu s-a putut dovedi o legătură între cazuri, cu excepția celor care au evoluat în aceeași familie. Am vaccinat 13 contacți receptivi, medicul de acolo mai are vaccin distribuit de noi pentru alte eventuale situații care apar. Am sensibilizat factorii decizionali vizavi de salubrizarea zonei, în mod special al satului Ivănețu, facem supraveghere activă prin asistenții comunitari, asistentul social și medicul din zonă. Populația a fost înștiințată să ia legătura cu medicul, imediat ce prezintă o modificare a stării generale, școlile nu au fost deschise, totul se petrece online din decizia inspectoratului'', a declarat marți, pentru Agerpres, medicul epidemiolog din cadrul DSP Buzău, Carmen Scîntei.

Drept urmare, Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Buzău a luat decizia ca lecțiile să se desfășoare în sistem online.

''În data de vineri am aflat că 10 copii din comuna Brăești sunt internați cu hepatită A. Având în vedere începere noului an școlar și sunt 310 elevi în toată unitatea de învățământ, am decis cu conducerea școlii și consiliul de administrație ca, în săptămâna aceasta, până depistăm cauza și focarul, elevii să învețe online'', a declarat, pentru sursa menționată, inspectorul general al ISJ, Daniela Palcău.

Situația este monitorizată la nivelul Prefecturii Buzău, copiii fiind internați, izolați sub tratament.