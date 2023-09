Salata de rata cu smochine este o combinatie delicioasa si sanatoasa care poate fi servita atat ca fel principal, cat si ca aperitiv. Aceasta reteta este perfecta pentru o cina romantica sau o masa festiva si nu necesita mult timp si efort pentru a fi pregatita.

Este bogata in proteine si fibre, datorita raței si smochinelor, si de vitamine si minerale, datorita salatei si frunzelor verzi. In plus, poate fi personalizata cu diferite ingrediente, in functie de gusturile fiecaruia.

Aceasta salata este o alegere excelenta pentru oricine doreste sa adauge o nota luxurianta la o masa deosebita. Este o combinatie perfecta intre gust, texturi si prin oferirea de beneficii pentru sanatate.

Iată o rețetă de salată de rață cu smochine, propusă de Angela Hartnett pentru The Guardian.

Ingrediente pentru două porții:

1 piept de rata afumat

4 cepe de primăvară

1 buchet de nasturel, spalat si tăiat

1 măr roșu

4 smochine

100 ml ulei de măsline

½ linguriță muștar dijon

25 ml otet de vin rosu

Sare gema și piper

Îndepărtați excesul de grăsime de rață. Tăiați grăsimea în fâșii și lăsați deoparte. Tăiați rața în felii subțiri. Tăiați ceapa primăvară și puneți-o într-un castron mare împreună cu năsturelul.

Marele se taie in patru, se scoate miezul si se taie subtiri. Adăugați bucățile în salată.

Tăiați smochinele în sferturi și lăsați-le deoparte.

Se încălzește o tigaie la foc mare, se adaugă grăsimea de rață și se prăjește pieptul de rață până devine crocant.

Dressingul se prepară în felul următor: Se amestecă uleiul, muștarul și oțetul până devine o emulsie.

Adăugați rața și smochinele în salată și turnați dressingul deasupra. Adăugați sare și piper după gust și amestecați.

