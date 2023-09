Dineul la care a participat liderul nord-coreean Kim Jong Un, aflat zilele acestea într-o vizită oficială în Rusia, a impresionat prin preparatele de top servite, relatează un reporter de la Kremlin, potrivit Reuters relatează News.ro.

KIM JONG UN: "I propose to raise a glass to the health of the respected President of the Russian Federation, Comrade Vladimir Putin, for new victories of Great Russia, for the continuous development of Russian-Korean friendship and for the health of all those present here." pic.twitter.com/LlYEfVHNSG