Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că România are nevoie de o lege a salarizării unitare, care să conţină şi sporurile, iar acestea trebuie „să dispară”. Şeful statului a adăugat că pentru a duce la capăt acest lucru este nevoie de „un an, un an şi jumătate”. Dan a mai spus că în acelaşi interval România ar putea avea „un set de măsuri echilibrate în privinţa impozitării şi taxelor”.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, luni, într-o conferinţă de presă, despre viitoarea lege a salarizării unitare şi perioada necesară realizării ei şi punerii în aplicare, răspunzând că România „are nevoie” de o asemenea lege.



„România are nevoie de o lege a salarizării unitare şi, în acelaşi timp, să dispară sporurile astea, care să fie incluse în această lege şi să nu ne mai atingem de ea câţiva ani”, a afirmat Nicuşor Dan.



Şeful statului a menţionat că pentru acest lucru este necesară de o perioadă de un an, un an şi jumătate.



„Pentru asta, ne trebuie un an, un an si jumătate”, a punctat şeful statului.



El a adăugat că într-un an si jumătate România ar putea avea „un set de măsuri echilibrate asupra impozitării şi taxelor”.