Conform tuturor convențiilor internaționale, nava devine proprietatea țării în ale cărei ape s-a scufundat, iar nava amiral a flotei ruse se află la doar 50 de mile de coasta ucraineană.

Se pare că 452 de persoane care se aflau pe crucișător au murit, dintr-un total de 510. Doar 58 de persoane au fost salvate. Printre cei acre și-ar fi peierdut viața s-arafla și Anton Kuprin, comandantul crucișatorului „Moskva”. De numele său pare să fie legat ordinul pentru bombardarea Insulei Șerpilor, spun autoritățile ucrainene.

Informațiile legate de acest crucișător și de soarta recruților care se aflau la bordul său continuă să fie contradictorii.

Potrivit unei ultimi versiuni, crucișătorul scufundat se îndrepta spre Odesa pentru a captura orașul.

Mai exact, nava se îndrepta spre Odesa pentru a participa la o operațiune de aterizare a parașutistilor care urmau să cucerească orașul. Acestu lucru i-ar fi fost spus, la telefon, mamei sale de unul dintre marinarii care au supraviețuit incendiului și exploziei de la bordul navei rusești.

