Rugaciune catre Dumnezeu Tatal

“Dumnezeule cel vesnic si Imparate a toata faptura, Cel ce m-ai invrednicit a ajunge pana in acest ceas, iarta-mi pacatele ce am facut in aceasta zi cu lucrul, cu cuvantul si cu gandul; si curateste, Doamne, smeritul meu suflet de toata intinaciunea trupului si sufletului. Si-mi da, Doamne, in aceasta noapte, a trece somnul in pace, ca, sculandu-ma din asternutul meu, bine sa plac preasfantului Tau Nume, in toate zilele vietii mele. Si sa calc pe vrajmasii cei ce se lupta cu mine, pe cei trupesti si pe cei fara de trup.

Si ma izbaveste, Doamne, de gandurile cele desarte, care ma intineaza si de poftele cele rele. Ca a Ta este imparatia, puterea si slava, a Tatalui si a Fiului si a Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin!”

Rugaciune catre Domnul Iisus Hristos

“Atottiitorule, Cuvinte al Tatalui, Insuti fiind desavarsit, Iisuse Hristoase, pentru multa milostivirea Ta, nu Te departa niciodata de mine, robul Tau, ci odihneste intru mine pururea Iisuse, Cel ce esti Pastor bun al oilor Tale.

Nu ma da pe mine ispitei sarpelui, nici nu ma lasa pe mine in pofta satanei, ca samanta putreziciunii este in mine. Tu, Doamne Dumnezeule, Caruia ne inchinam, Imparate Sfinte, Iisuse Hristoase, pazeste-ma cand dorm, cu lumina cea neintunecata, cu Duhul Tau cel Sfant, cu care ai sfintit pe ucenicii Tai.

Da-mi Doamne si mie, nevrednicului robului Tau, mantuirea Ta in asternutul meu.

Lumineaza-mi mintea mea cu lumina intelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea Crucii Tale, inima mea cu curatia cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruita, cugetul meu cu smerenia Ta il pazeste si ma ridica la timpul cuvenit spre a Ta slavire; Ca preaslavit esti, impreuna cu Cel fara de inceput al Tau Parinte si cu Preasfantul Duh, in veci. Amin!”

Rugaciune catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu

“Preacurata si binecuvantata Nascatoare de Dumnezeu, Marie, maica cea buna a Bunului Imparat, varsa mila Fiului tau si Dumnezeului nostru spre patimasul meu suflet. Si cu rugaciunile tale ma indrepteaza spre fapte bune, ca cealalta vreme a vietii mele fara prihana sa o petrec si prin tine raiul sa dobandesc, Fecioara, Nascatoare de Dumnezeu, care esti una, curata si binecuvantata.”

Rugaciune catre Ingerul Pazitor

“Ingerul lui Hristos, pazitorul meu cel sfant si acoperitorul sufletului si al trupului meu, iarta-mi toate cate am gresit in ziua de astazi si de toata viclenia vrajmasului meu celui potrivnic ma izbaveste. Ca sa nu manii cu niciun pacat pe Dumnezeul meu, si te roaga pentru mine, pacatosul si nevrednicul rob. Ca sa ma arati vrednic bunatatii si milei Preasfintei Treimi si Maicii Domnului meu, Iisus Hristos si tuturor Sfintilor. Amin!”

Rugaciune catre Sfantul Duh

“Doamne, Imparate Ceresc, Mangaietorule, Duhule adevarate, milostiveste-Te spre mine, pacatosul robul Tau, miluieste, lasa si-mi iarta mie nevrednicului toate cate am gresit in aceasta zi, ca un om si nu numai ca un om…

Pacatele cele de voie si cele fara de voie, cele stiute si cele nestiute, care sunt din obiceiul cel rau, si care sunt din voia mea cea sloboda si din lene: ori de m-am jurat cu Numele Tau, ori de L-am hulit in gandul meu, sau pe cineva am ocarat, sau am clevenit pe cineva in mania mea, sau m-am maniat, sau fara de vreme am adormit.

Sau vreun sarac a venit la mine si nu l-am miluit, sau pe fratele meu am scarbit, sau pe cineva am osandit, sau m-am marit, sau m-am trufit, sau m-am maniat sau stand la rugaciune mintea mea s-a ingrijit de vicleniile acestei lumi. Sau razvratire am cugetat, sau prea m-am saturat sau nebuneste am ras. Sau ceva rau am cugetat, sau ce nu se cade am grait. Sau de pacatul fratelui meu am ras. Iar pacatele mele sunt nenumarate, sau de rugaciune nu m-am ingrijit, sau altceva rau am facut si nu-mi aduc aminte.

Miluieste-ma, Stapane si Facatorul meu, pe mine, lenesul si nevrednicul robul Tau, usureaza-ma, izbaveste-ma ca un Bun si de oameni iubitor.

Ca in pace sa ma culc si sa dorm, eu, si sa cant si sa preamaresc preacinstit numele Tau, al Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh. Amin!”

Multumim editurii Bizantine care a cules aceste frumoase si mult folositoare rugaciuni.