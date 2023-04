„Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ne‑ai învrednicit pe noi a trece vremea cinstitului si dumnezeiescului post de patruzeci de zile, care s‑a însemnat de Tine și s‑a dat nouă prin Tine; Cel ce ai pus noua pocăință pentru mântuirea sufletelor și curăția trupurilor și spre izgonirea demonilor; Care ne‑ai arătat nouă spre închinare chipul cinstitei Tale cruci și ne‑ai dăruit să o sărutăm cu atingerea nevrednicelor noastre buze; Cel ce ne‑ai învrednicit să auzim de învierea prietenului Tău Lazăr și de intrarea Ta în Ierusalim, întampinat fiind de pruncii evreiești care grăiau, strigând: osana întru cei de sus; și să vedem mântuitoarele Tale patimi și să ne închinăm dumnezeiestii Tale răstigniri, suliței, trestiei, buretelui, pogorârii celei de pe cruce și îngropării, și să ajungem la cinstita și dumnezeiasca Ta înviere. Pentru aceea, văzând ziua învierii Tale, cu bucurie strigăm Ție, Hristoase Dumnezeul nostru, și împreună cu îngerii, cu arhanghelii, cu heruvimii, cu serafimii, cu toți sfinții și cu preacurata Maica Ta, Te slăvim, lăudându‑Te pe Tine, marele Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Si acum Te rugam, Stapane, pentru robii Tai acestia (N), care vin sub acoperamantul casei Tale celei sfintite, primeste pocainta lor si‑i iarta pe dansii, pentru invierea Ta, de multimea pacatelor celor nenumarate, stiute si nestiute, de voie si fara de voie; curateste‑i ca pe desfranata ce plangea, si ca pe Petru care se lepadase si plangand cu amar iarasi l‑ai primit. Primeste smerenia si marturisirea robilor Tai, precum ai primit pe vamesul care cu suspin se ruga. Pune frica Ta in inimile lor ca sa se teama de Tine si sa Te iubeasca din toata inima lor. Da‑le lor sa pazeasca toate poruncile Tale in toate zilele vietii lor, umbland dupa voia Ta. Invredniceste‑i pe dansii fara osanda sa vina si sa se impartaseasca cu preacuratul Tau Trup si cu cinstitul Tau Sange, ca, primindu‑le cu vrednicie, sa fie partasi imparatiei Tale, laudandu‑Te si slavindu‑Te pe Tine, impreuna cu Cel fara de inceput al Tau Parinte si cu Preasfantul si bunul si de‑viata‑facatorul Tau Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.”