Consumul final de energie electrică a fost de 47,386 miliarde de kWh, în primele 11 luni din 2022, cu 6,8% mai mic faţă de perioada corespunzătoare a anului 2021, în timp ce consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 5,9%, arată datele publicate, luni, de Institutul Naţional de Statistică (INS).



Statistica oficială relevă faptul că iluminatul public a înregistrat o scădere cu 4,1%, iar consumul populaţiei a scăzut cu 9,3%.



Exportul de energie electrică a fost de 6,542 miliarde de kWh, în creştere cu 1,198 miliarde de kWh, de la an la an. Consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a fost de 4,577 miliarde de kWh, în scădere cu 277,6 milioane kWh.



În perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2022, resursele de energie primară au scăzut cu 0,4%, iar cele de energie electrică s-au diminuat cu 4,1%, faţă de acelaşi interval din anul anterior.



Principalele resurse de energie primară au totalizat, în intervalul analizat, 30,584 milioane de tone echivalent petrol (tep), în scădere cu 135.000 tep, timp în care producţia internă a însumat 16,246 milioane tep, în scădere cu 508.600 tep (-3%), iar importul a fost de 14,338 milioane de tep, în creştere cu 373.600 tep (+2,7%).



De asemenea, în primele 11 luni din 2022, resursele de energie electrică au însumat 58,506 miliarde kWh, în scădere cu 2,511 miliarde kWh, faţă de perioada corespunzătoare a anului 2021.



Potrivit sursei citate, producţia din termocentrale s-a situat la 19,586 miliarde kWh, în scădere cu 460,4 milioane kWh (-2,3%). În acelaşi timp, producţia din hidrocentrale a fost de 12,879 miliarde de kWh, cu cu 3,174 miliarde de kWh mai mică, de la an la an (-19,8%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 10,065 miliarde de kWh, în scădere cu 187,5 milioane kWh (-1,8%).



În plus, producţia din centralele electrice eoliene, în perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2022, a fost de 6,403 miliarde de kWh, în creştere cu 700,1 milioane kWh faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar energia solară produsă în instalaţii fotovoltaice a ajuns la 1,722 miliarde kWh, mai mult cu 59,8 milioane kWh, raportat la intervalul de referinţă.