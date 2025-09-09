Polonia va beneficia de cea mai mare sumă, 43,7 miliarde de euro, iar România va primi 16,7 miliarde de euro.

Interesul statelor membre depășește așteptările

'A existat mult scepticism față de un posibil interes scăzut. Acum vedem contrariul. Interesul din partea statelor membre a fost un succes răsunător. Nu doar țările de la frontiera estică sunt interesate', a declarat comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius.

Distribuția fondurilor către alte state UE

Ungaria și Franța vor primi câte 16,2 miliarde de euro fiecare. Italia va beneficia de 14,9 miliarde, Belgia 8,3 miliarde, Lituania 6,4 miliarde, Portugalia 5,8 miliarde și Letonia 5,7 miliarde.

La programul SAFE participă și Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Grecia, Slovacia și Spania. Opt state UE nu au solicitat fonduri deoarece se pot împrumuta la rate mai bune sau comparabile.

Termene și planuri de investiții

Cele 19 state membre vor pregăti planuri de investiții pentru utilizarea fondurilor și le vor depune până la sfârșitul lunii noiembrie 2025.

Comisia Europeană va evalua aceste planuri și va elibera primele tranșe în primul trimestru al anului 2026, a precizat Kubilius.

Coridorul secret prin care Putin ar putea intra cu armatele în Europa. Un ofițer de informații trage semnalul de alarmă

SAFE, un instrument pentru achiziții rapide de apărare

SAFE va oferi împrumuturi pe termen lung, cu costuri reduse, pentru achiziționarea de echipamente de apărare urgente.

Programul permite UE să sprijine Ucraina prin asocierea industriei sale de apărare la acest instrument încă de la început.

SAFE include o perioadă de grație de 10 ani pentru rambursarea împrumuturilor, rate competitive ale dobânzii și opțiuni pentru acorduri bilaterale cu țări terțe.

România primește 16,68 miliarde euro

'Alocarea de 16,68 miliarde de euro confirmă faptul că Comisia Europeană recunoaște atât nevoile de securitate, cât și rolul activ al României în consolidarea unei Europe mai sigure', a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Aceste fonduri permit finanțarea proiectelor esențiale pentru modernizarea echipamentelor militare și dezvoltarea capacității proprii de producție.

Detalii privind instrumentul SAFE

SAFE este un instrument temporar, operațional până la 31 decembrie 2030, cu împrumuturi ce pot ajunge la maturitate maximă de 45 de ani.

Instrumentul permite și o prefinanțare de 15% din valoarea împrumutului, în funcție de opțiunea statului membru.

Finanțarea prin SAFE stimulează achiziții comune de produse de apărare și consolidează industria europeană.

Obiectivele includ securizarea aprovizionării, interoperabilitatea echipamentelor și întărirea capacității militare a statelor membre.

Regulamentul SAFE a fost adoptat pe 27 mai 2025, ca parte a pachetului 'Pregătire 2030', menit să stimuleze investiții rapide în capabilitățile de apărare ale statelor membre.

Nicușor Dan, întâlnire crucială cu preşedintele Consiliului European, António Costa. Ce au discutat cei doi lideri