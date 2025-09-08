Semnalele de alarmă se înmulțesc în Europa, în timp ce analiștii militari și foști ofițeri de intelligence avertizează că Moscova ar putea planifica un conflict direct cu NATO.

Un raport prezentat de Philip Ingram, fost ofițer britanic de intelligence, dezvăluie indicii clare: bruiaj GPS, sabotarea cablurilor submarine și exerciții militare de tip blitzkrieg.

Mișcările de trupe în Kaliningrad și Belarus, acumularea de armament și chiar stocurile de sânge sugerează că Rusia testează deja reacția Alianței.

Coridorul secret folosit de armatele lui Putin

Un punct strategic cheie rămâne Coridorul Suwalki, o fâșie de 100 km între Polonia și Lituania, legând Kaliningrad de Belarus.

Dacă Rusia ar captura acest coridor, Țările Baltice – Estonia, Letonia și Lituania – ar fi complet izolate de restul statelor NATO.

Experții numesc Coridorul Suwalki „Călcâiul lui Ahile” al NATO, deși unii atrag atenția și asupra Porții Focșanilor din România.

Philip Ingram a subliniat că situația actuală trebuie comparată cu perioada anterioară invaziei Ucrainei din 2022.

„Vedem o prezență militară rusă sporită, exerciții neașteptate și mișcări de trupe. Avem un război hibrid, cu bruiaj GPS, sabotaj de cabluri submarine și dezinformare care vizează minoritățile rusofone din regiune”, a declarat acesta pentru The Sun.

Propaganda, armă de atac

Rusia nu se limitează la aspecte militare, ci desfășoară campanii de propagandă, presiune economică, atacuri cibernetice și operațiuni de destabilizare în Europa.

Aceste acțiuni reamintesc pașii dinaintea invaziei Ucrainei, iar logistica – transporturi de combustibil, vehicule și echipamente – ar putea semnala o invazie iminentă.

În același timp, războiul din Ucraina escaladează. În weekend, Rusia a lansat cel mai mare atac cu drone de până acum. Atacul a provocat cel puțin patru morți, inclusiv un copil de două luni, și zeci de răniți la Kiev, unde clădirea principală a guvernului a fost lovită. Zece alte locații din Ucraina au fost vizate, demonstrând o intensificare brutală a conflictului.

Ionuț Moșteanu, reacție virulentă după atacul devastator al Rusiei asupra Ucrainei: ”Acesta este adevărul chip al regimului Putin”

Parada de la Beijing

Pe acest fundal, Vladimir Putin a apărut la Beijing alături de liderii Chinei și Coreei de Nord, la o paradă militară grandioasă. Au fost prezentate arme laser, rachete hipersonice și câini-robot, într-o demonstrație menită să transmită un mesaj direct către Occident.

Președintele Xi Jinping a declarat la eveniment că lumea se apropie de alegerea dintre „pace sau război”.

La Washington, președintele Donald Trump a criticat dur reuniunea celor trei lideri autoritari. În paralel, Putin a transmis că este „imposibil” să negocieze pacea cu Volodimir Zelenski. Tot el a avertizat că orice trupe NATO de menținere a păcii trimise în Ucraina vor fi considerate „ținte legitime”.

Mesajul său a venit la doar o zi după ce 26 de state s-au reunit la Paris, în cadrul Coaliției Voluntarilor.

Participanții și-au reafirmat angajamentul de a trimite trupe în Ucraina pentru securitatea frontierelor, dacă va fi stabilit un armistițiu.

Războiul din Ucraina continuă

Între timp, armata ucraineană a vizat obiective strategice, inclusiv un depozit de muniții în Luhansk și o mare rafinărie din Riazan, la 200 km de Moscova.

Controverse noi au izbucnit după un briefing militar la Moscova, unde pe peretele sălii a apărut o hartă actualizată a Ucrainei. Aceasta includea, pe lângă regiunile anexate ilegal în 2022 – Donețk, Luhansk, Zaporijjea și Herson – și teritoriile Nikolaev și Odesa ca parte a Rusiei.

Război în Ucraina, ziua 1293. Trump este pregătit pentru noi SANCȚIUNI împotriva Rusiei. Mesajul președintelui american - LIVE TEXT