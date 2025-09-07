Ionuț Moșteanu, reacție virulentă după atacul devastator al Rusiei asupra Ucrainei: ”Acesta este adevărul chip al regimului Putin”

Ionuț Moșteanu, reacție virulentă după atacul devastator al Rusiei asupra Ucrainei. FOTO: Facebook
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat, duminică, după după ce Rusia a lansat un nou atac aerian împotriva Ucrainei, că rachetele și dronele lui Putin au ucis din nou oameni nevinovați și a subliniat că România condamnă ”cu toată fermitatea astfel de atacuri criminale care arată adevăratul chip al regimului Putin”.

”Noaptea trecută, Rusia a lansat unul dintre cele mai masive atacuri aeriene de la începutul războiului: peste 800 de drone și rachete balistice asupra Ucrainei. Printre ținte - clădirea Guvernului de la Kiev și zone rezidențiale. Rachete și dronele lui Putin au ucis din nou oameni nevinovați”, a scris Ionuț Moșteanu pe pagina sa de Facebook.

Totodată, ministrul Apărării a afirmat că Rusia vrea să distrugă Ucraina și să intimideze Europa.

”Acesta este adevărul chip al regimului Putin: teroare, distrugere, crime de război. Nu există nicio intenție de pace în acest atac barbar. Kremlinul vrea să distrugă Ucraina și să intimideze Europa. România condamnă cu toată fermitatea aceste atacuri criminale”, a mai spus oficialul. 