”Noaptea trecută, Rusia a lansat unul dintre cele mai masive atacuri aeriene de la începutul războiului: peste 800 de drone și rachete balistice asupra Ucrainei. Printre ținte - clădirea Guvernului de la Kiev și zone rezidențiale. Rachete și dronele lui Putin au ucis din nou oameni nevinovați”, a scris Ionuț Moșteanu pe pagina sa de Facebook.
Totodată, ministrul Apărării a afirmat că Rusia vrea să distrugă Ucraina și să intimideze Europa.
”Acesta este adevărul chip al regimului Putin: teroare, distrugere, crime de război. Nu există nicio intenție de pace în acest atac barbar. Kremlinul vrea să distrugă Ucraina și să intimideze Europa. România condamnă cu toată fermitatea aceste atacuri criminale”, a mai spus oficialul.