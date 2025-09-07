Coaliția și Guvernul Bolojan au zilele numărate! O confirmă chiar rezistul Cristian Ghinea, care a declarat fără să ezite că Bolojan nici măcar nu va prinde pachetul al treilea de măsuri și că relațiile dintre membrii coaliției sunt foarte proaste. Liderul din gașca reziștilor spune același lucru și despre relația dintre președinte și premier, că „nu există”, asta după ce în campanie ne-au promis că vor salva țara împreună. În plus, Ghinea declară despre Nicușor Dan că nici nu răspunde la telefon și că are o problemă vizibilă de comunicare. Referitor la Bolojan transmite că amenințările pe care le-a făcut cu demisia sunt un semn clar de disperare, care arată că premierul nu mai are deloc ași în mânecă.