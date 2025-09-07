Autoritățile ucrainenen au avertizat pentru prima dată despre activitatea sistemelor de apărare aeriană în jurul orei 23:30, ora locală. Explozia a fost auzită mai târziu de jurnaliştii Kyiv Independent aflaţi la faţa locului, în jurul orei 3:30 dimineaţa.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a raportat că resturile dronelor ruseşti au lovit trei clădiri rezidenţiale cu mai multe etaje în districtul Sviatoşnski din Kiev şi o altă clădire în districtul Darnitski, provocând incendii la clădiri.

Edilul a adăugat că etajul al treilea al unei clădiri rezidenţiale cu patru etaje din districtul Darniţki s-a prăbuşit parţial, în timp ce etajele patru-opt ale unei clădiri cu nouă etaje din districtul Sviatoşnski au fost avariate.

Tot în cursul nopții, frţele ruse au lovit o clădire de ateliere din zona industrială a oraşului Zaporojie, a declarat guvernatorul regional Ivan Federov, adăugând că atacul nu a provocat victime.

De asemena, explozii au fost auzite în diferite oraşe din Ucraina, inclusiv Kiev, Odesa, Harkov, Dnipro, Krivoi Roig şi Zaporojie, în timpul unui atac cu drone de lungă durată.

Forţele aeriene ucrainene au avertizat mai târziu, în jurul orei 4:00 dimineaţa, ora locală, că Rusia a lansat mai multe rachete către Ucraina.