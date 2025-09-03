”Am discutat de Marea Neagră şi de strategia Uniunii Europene pentru Marea Neagră şi de hub-ul pe care sperăm să îl gestionăm la Marea Neagră. Am discutat despre războiul hibrid, pe care, din păcate, îl confruntăm în aceste zile şi am discutat, din nou, despre solidaritatea europeană şi despre mecanismul SAFE, care să ajute Europa să îşi ia securitatea în propriile mâini”, a declarat liderul de la Cotroceni, în cadrul unei conferințe de presă.

De asemenea, șeful statului a menționat că vorbit cu António Costa şi despre negocierile viitoare pe bugetul Uniunii Europene şi despre direcţiile de coeziune şi agricultură tradiţionale, precum şi despre securitate şi competitivitate.

Potrivit președintelui, discuțiile au vizat și necesitatea ca în secţiunea de competitivitate, ţările mai puţin dezvoltate să aibă posibilitatea să îşi extindă propriile economii.

”Am vorbit de procesul de extindere al Uniunii Europene, pe care România îl susţine, în special pentru Republica Moldova. Şi am vorbit, de asemenea, de rolul Uniunii Europene în lume şi de Summit-urile viitoare care urmează să aibă loc cu America de Sud şi cu Africa şi de necesitatea ca, în acest nou cadru global, Uniunea Europeană să-şi dezvolte parteneriatele cu alte ţări şi regiuni”, a mai spus Nicușor Dan.

António Costa: ”România este un element cheie pentru securitatea europeană”

La rândul său, președintele Consiliului European, António Costa, a afirmat că România este un element cheie pentru securitatea europeană și a felicitat țara noastră pentru angajamentul său pentru Ucraina.

”Mai întâi de toate, mi-aş dori personal să îl felicit pe preşedintele Nicşor Dan, pentru victoria sa şi să-i urez toate cele bune în funcţia de preşedinte al României. Avem două linii de acţiune pentru a spori competitivitatea. Mai întâi, să alimentăm creşterea economică, să creăm şi susţinem locuri de muncă mai bune şi să creştem prosperitatea societăţilor noastre. În al doilea rând, avem securitatea. Cele două sunt legate între ele, pentru că nu e posibil să ai o situaţie economică bună fără să ai o securitate bine pusă la punct.

Aş vrea să laud România pentru sprijinul său nestrămutat pentru Ucraina, pentru angajamentul deplin faţă de securitatea europeană. Toţi europenii ştiu foarte bine că securitatea noastră depinde de securitatea pe frontiera estică şi România este un pilon cheie al securităţii europene. Noi toţi susţinem securitatea dvs, ştim însă la fel de bine că depindem în mare măsură de securitatea României”, a subliniat președintele Consiliului European.

Totodată, António Costa că ținut să precizeze faptul că a discutat cu Nicuşor Dan despre viitorul Uniunii Europene.

”Cel mai important lucru este extinderea. entru Uniunea Europeană este cea mai importantă investiţie geopolitică în viitorul securităţii noastre. Balcanii de Vest sunt foarte importanţi, evident. Moldova, însă, este o ocazie cheie pentru noi. Guvernul Moldovei face lucrurile foarte bine, în ceea ce priveşte reformele necesare şi în unanimitate, ultimul Consiliu European a susţinut propunerea de a deschide în mod oficial procedura de aderare a Republicii Moldova. Cu siguranţă, imediat după următoarele alegeri din 28 septembrie, vom avea condiţiile necesare pentru a demara procedurile de preaderare cu Republica Moldova, un lucru foarte important pentru a putea să asigurăm întărirea Uniunii noastre”, a transmis înaltul oficial.

Mai mult, el a dezvăluit că se pregăsesc dezbaterile pentru următorul buget european.

”Avem acum politici foarte ambiţioase cu privire la securitate, la competitivitate şi trebuie pentru aceasta să avem un buget pe măsură şi capacitatea de a susţine dezvoltarea noastră şi de a întări coeziunea noastră”, a conchis preşedintele Consiliului European.