Urmărește declarațiile Ursulei von der Leyen și ale lui Nicușor Dan, în exclusivitate, la Realitatea PLUS:



Nicușor Dan: Am discutat despre capacitatea Europei de a se apăra

Solidaritatea europeană este important și față de această amenințare am discutat azi de capaciattea Europei de a se apăra în sensul ăsta. Am discutat despre programul RIAM, de componenta Safe a programului RIAM în care România a propus deja niște proiecte printre care Baza Kogălniceanu în care ne aflăm azi, Portul Constanța.

UPDATE 17:50 - Ursula von der Leyen și Nicușor Dan au ajuns la Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu” și discută cu militarii.

UPDATE 17:15- Nicușor Dan: Ţara noastră are o importanţă strategică deosebită pentru securitatea europeană şi euro-atlantică

”Astăzi i-am urat bun venit pe țărmul Mării Negre doamnei Președinte a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.



Țara noastră are o importanță strategică deosebită pentru securitatea europeană și euro-atlantică, iar România își îndeplinește cu responsabilitate rolul de stat membru al UE și de Aliat NATO pe Flancul Estic.



Vizita noastră comună de astăzi reflectă, de asemenea, importanța geostrategică a Portului Constanța, atât ca nod logistic comercial și militar, cât și din perspectiva viitoarelor eforturi de reconstrucție a Ucrainei.



Am subliniat cu această ocazie necesitatea operaționalizării Hubului de Securitate Maritimă la Marea Neagră, ca parte a Strategiei UE pentru Marea Neagră.



Suntem preocupați să folosim cât mai eficient resursele europene, inclusiv prin Planul #Readiness2030 și instrumentul SAFE, pentru extinderea capabilităților noastre militare, modernizarea industriei de apărare și creșterea mobilității militare”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Președinta Consiliului European, Ursula von der Leyen, a ajuns în jurul orei 15:00, la Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu” Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”, județul Constanța, unde a fost întâmpinată de președintele României, Nicușor Dan.

Ulterior, cei doi lideri au urcat într-un elicopter militar care i-a transportat în Portul Militar Constanța.

Acolo, Ursula von der Leyen, împreună cu Nicușor Dan, dar și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, precum și ministrul de Externe, Oana Țoiu, au urcat pe fregata ”Regele Ferdinand”.

Șefa Comisiei Europene va merge apoi la Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”, unde va susține o declarație comună de presă cu șeful statului.