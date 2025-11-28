În Mehedinți, tabloul epidemiologic se schimbă rapid. Medicii se confruntă cu o creștere puternică a virozelor și pneumoniilor, iar tot mai mulți pacienți ajung în spital cu simptome severe. Cifrele oficiale confirmă explozia de îmbolnăviri și presiunea pusă pe spitale.

"În ultima săptămâna, la nivelul județului Mehedinți au fost înregistrate 1313 cazuri de infecții respiratorii. Din acestea, 36 de cazuri au necesitat internare. Din cele 1313 cazuri, 990 sunt infecții acute ale cailor respiratorii superioare cu 6 internări și 320 de cazuri de pneumonii, din care 30 de persoane au fost internate", a declarat Codruța Vochescu, purtător de cuvânt DSP Mehedinți.

De aici pornește și una dintre cele mai mari controverse: vaccinarea. O mamă spune că experiența copilului ei nu a fost deloc ușoară.

"Fata mea s-a vaccinat și 3 ani la rând a fost bolnavă", spune o româncă.

Pe de altă parte, sunt pacienți care spun că vaccinarea i-a protejat.

"Eu am făcut și sunt ok", a spus o alta.

"Zic eu că mă protejează", a afirmat o bătrână care se vaccinează în fiecare an.

Medicii avertizează că virusurile circulă intens și recomandă prezentarea rapidă la consult pentru a evita formele complicate.