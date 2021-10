Comisarul european pentru Sănătate, Stella Kyriakides, a discutat joi la telefon cu ministrul Sănătății, Cseke Attila, despre situația gravă în care se află țara noastră.

”Astăzi l-am sunat pe ministrul român al Sănătății, Cseke Attila, pentru a-i oferi sprijinul în situația dificilă prin care trece România din cauza pandemiei. Este o provocare foarte reală. Lucrăm pentru a ajuta România și toate statele membre aflate în nevoie”, a transmis comisarul european pe Twitter.

Today I called 🇷🇴 Health Minister Attila-Zoltán Cseke to offer my support for the difficult situation with #COVID19 in Romania.



The #COVID19 challenge remains very real. We are actively working to support Romania and all Member States in need. pic.twitter.com/J9te9CUNRf