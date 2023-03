România a trecut, oficial, la ora de vară, iar ceasurile au fost date înainte cu o oră (ora 03:00 a devenit ora 04:00), ceea ce înseamnă că zilele măresc, iar nopțile se scurtează. Potrivit sfatulmedicului.ro, acea oră în plus de lumină naturală de care vom beneficia zilnic are multiple repercusiuni asupra sănătății:

- creșterea apetitului alimentar

- creșterea tensiunii arteriale

- stări de oboseală mai accentuate

- accentuarea dificultăților de concentrare, stărilor de iritabilitate sau agitație

- mărirea frecvenței insomniilor și problemelor de somn

- creșterea frecvenței durerilor de cap.

Studiile medicale au demonstrat că unele persoane au nevoie de până la două săptămâni pentru a se adapta la schimbarea de oră.

- Evitați consumului de alcool și a meselor copioase înainte de culcare

- Evitați consumului de cafea înainte de culcare. Cafeaua ar trebui băută cu șase ore înainte de culcare.

- Petreceți mai mult timp în aer liber. Expunerea la lumina soarelui poate scădea senzația de oboseală acumulată în timpul zilei.

- Dormiți cel puțin șapte ore în fiecare noapte înainte și după trecerea la ora de vară.

- Stabiliți un program de somn. Încercați să vă culcați și să vă treziți în fiecare zi la aceeași oră, inclusiv în weekend.

Pe lângă cele câteva beneficii aduse de această schimbare, balanţa înclină mai mult către efectele negative generate de ea. Numeroasele studii realizate în acest sens scot în evidenţă motivele pentru care trecerea la ora de vară este o acţiune inutilă şi ne influenţează în mod negativ sănătatea:

1. Îţi dă peste cap toată rutina zilnică care te ajuta să fii mai organizat.

2. Ne perturbă ceasul biologic

Se pare că organismul uman nu se poate adapta acestei treceri la ora de vară şi ne influenţează ceasul biologic, potrivit unui studiu semnalat în publicaţia Current Biology. Acest efect este mai accentuat în cazul persoanelor care obişnuiesc să se trezească foarte devreme dimineaţa, avertizează specialiştii de la Universitatea Ludwig-Maximilians din Munchen.

3. Creşte riscul de infarct cu 10%

Trecerea la ora de vară ne afectează sănătatea inimii. Potrivit unui studiu apărut in publicaţia New England Journal of Medicine şi realizat de specialiştii de la Institutul Karolinska din Suedia, această schimbare creşte riscul de infarct miocardic, în special în săptămâna de după schimbarea orei. Schimbarea orei crește și numărul accidentelor vasculare

4. Creşte rata sinuciderilor la bărbaţi

Un studiu australian apărut în 2008, publicaţia Sleep and Biological Rhythms a descoperit că riscul bărbaţilor de a se sinucide la câteva săptămâni după trecerea la ora de vară este mai mare decât în restul anului.

5. Creşte nivelul de stres şi cauzează tulburări de somn

Se pierde o oră de somn. Astfel că unele persoane se pot confrunta cu anumite probleme de sănătate emoțională și fizică. Iar pentru a se obișnui cu schimbarea orei e nevoie de o perioadă de acomodare. Ritmul circadian se dereglează odată cu cele 60 de minute pierdute. Este influențată și starea emoțională. Putem deveni mai instabili pe fondul oboselii, mai nervoși și mai nemulțumiți.

Într-un studiu publicat în revista Science, cercetătorii de la Spitalul Barnes Jewish din St. Louis au descoperit o legătură între lipsa de somn şi sănătatea mentală. De aici, cercetările au continuat şi au scos la iveală creşterea nivelului de stres în condiţiile în care pierzi o oră de somn, continuând cu dificultăţile de concentrare şi învăţare cu care ne confruntăm la serviciu/şcoală.

Ora oficială de vara începe întotdeauna în ultima duminică a lunii martie și se aplică până în ultima duminică din luna octombrie, când trecem oficial, la ora de iarnă.

