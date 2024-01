Deși au plătit pentru masa de Revelion, oamenii au fost evacuați înainte de a primi meniul.

Clienții revoltați susțin că ar fi fost dați afară din cauză că proprietarul nu avea autorizație de a ține petreceri de Revelion în local.

"Sperăm ca Revelionul să nu se termine urât. A venit poliția, nu știu pe cine caută. Nici nu am mâncat. Dar nu știu care este motivul pentru care vor să ne scoată", spune o femeie.

"În viața mea nu am pățit așa ceva. Am rămas mută, am plătit, nu ne-a adus nici mâncarea, nu are licență să facă Revelionul", spune o femeie.