Practic, nu este nevoie decât de câteva ingrediente simple pentru a pregăti o varză murată delicioasă, mai bună decât orice variantă pe care o vom găsi în comerț! Și cum deja ne apropiem de mijlocul lunii septembrie, trebuie să începem să ne pregătim rețetele de murături, deoarece toamna pare să treacă într-un ritm amețitor de rapid.

De ce ingrediente este nevoie

Pentru a pregăti această varză murată delicioasă, este nevoie de 10 litri de apă, cinci bucăți de varză, 500 de grame de sare pentru murături, 100 de grame de năut, o ceapă mare, trei mere, 50 de grame de sare de lămâie, o legătură de mărar uscat, două legături de frunze de țelină, cât și două căpățâni de usturoi.

Odată ce avem la îndemână toate aceste ingrediente, vom putea începe să pregătim o varză murată delicioasă, cu un gust identic cu cea pregătită de gospodinele din Turcia!

Cum se pregătește această varză delicioasă

Primul pas pe care trebuie să îl facem este să fierbem apa cu sare vreme de cinci minute, după care să o lăsăm la răcit. Mai departe, verzele vor fi spălate bine și va trebui să le tăiem cotoarele. În butoiul în care vom pune verzele trebuie să punem și merele, ceapa, năutul și usturoiul, împreună cu varza și cu morcovii.

Mai departe, se va pune verdeața și sarea de lămâie, iar apoi se va turna saramura. Varza trebuie vânturată zilnic vreme de 10 zile, iar la final vom avea un preparat delicios, perfect pentru sarmale!

