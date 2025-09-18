Rețetă de ouă turcești cu iaurt

Ouăle turcești sunt o alegere perfectă pentru un mic dejun energizant sau pentru o gustare care va impresiona prin simplitatea și gustul său autentic.

Ingrediente

4 ouă

200 g iaurt natural (preferabil grecesc)

2 linguri de unt

2 căței de usturoi

1 linguriță de boia dulce

1 linguriță de paprika afumată

sare și piper după gust

1 lingură de oțet (pentru fiert ouăle)

1 lingură de ulei de măsline

pătrunjel proaspăt pentru decor

Mod de preparare

Se pune apă într-o oală, se adaugă oțetul și se aduce la fierbere. Ouăle se adaugă cu grijă în apă și se fierb timp de 6-8 minute pentru a obține un gălbenuș semi-moale. După ce s-au fiert, ouăle se scot și se pun într-un bol cu apă rece pentru a se răci, apoi se curăță de coajă.

Într-un bol separat, se amestecă iaurtul cu un praf de sare și piper. Usturoiul se curăță și se zdrobește, apoi se adaugă în iaurtul amestecat, dând un gust subtil.

Într-o tigaie, se topește untul și se adaugă boiaua dulce și paprika afumată, amestecând continuu pentru a obține un sos aromat și colorat. Se adaugă uleiul de măsline și se încălzește încă puțin.

Pe un platou, se așează ouăle fierte, se toarnă iaurtul amestecat cu usturoi peste ele. Se decorează cu sosul de boia, plus pătrunjel proaspăt tocat pentru un plus de culoare și savoare. Se servește imediat, alături de pâine prăjită sau ca fel principal.

Condimente pentru ouă turcești

Pentru ouăle turcești, condimentele joacă un rol esențial în a adăuga savoare și a echilibra aromele. Boiaua dulce sau afumată este esențială, oferind culoare și un gust subtil de fum. Usturoiul zdrobit se adaugă pentru o aromă puternică și un caracter distinct.

Paprika afumată, în special, este o alegere populară, care adaugă o notă de complexitate și un gust mai profund. De asemenea, un strop de sare și piper proaspăt măcinat este crucial pentru a potența aromele și a aduce preparatul la echilibrul dorit.

sursa: Hello Taste