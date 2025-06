Merisorul (Cranberry)

Merisorul este, probabil, cel mai studiat remediu natural pentru ITU. Acesta contine proantocianidine, compusi care impiedica bacteriile – in special E. coli – sa se fixeze pe peretii tractului urinar.

Un studiu publicat in Journal of Urology a aratat ca femeile care au consumat suc de merisor in mod regulat au avut mai putine episoade de ITU recidivante.

Probioticele

Probioticele sustin sanatatea florei vaginale si intestinale, ceea ce poate preveni inmultirea bacteriilor daunatoare.

Potrivit unei analize publicate in World Journal of Urology, anumite tulpini de Lactobacillus pot reduce riscul de recurenta a ITU, in special la femeile aflate la menopauza. Totodata, cercetarile publicate in Indian Journal of Urology explica faptul că flora bacteriana benigna este cruciala pentru prevenirea cresterii excesive a microorganismelor care duc la boli. Utilizarea antibioticelor distruge flora bacteriana benefica, iar bacteriile patogene sunt activate selectiv pentru a creste excesiv pe suprafetele interne si externe.

Urzica

Urzica este recunoscuta pentru proprietatile sale diuretice si antiinflamatoare, ajutand la eliminarea bacteriilor prin cresterea volumului de urina.

Desi cercetarile sunt limitate, medicina traditionala o recomanda de secole in tratarea infectiilor urinare. Unele studii pe animale sugereaza ca extractul de urzica poate reduce inflamatia tractului urinar.

D-manoza

D-manoza este un tip de zahar natural care impiedica aderenta bacteriilor E. coli la peretii tractului urinar, fiind considerata o alternativa naturala eficienta.

Un studiu publicat in World Journal of Urology a constatat ca D-manoza este la fel de eficienta ca nitrofurantoina (un antibiotic) in prevenirea ITU recurente.

Hidratarea corespunzatoare

Desi simplu, consumul adecvat de apa este esential pentru sanatatea tractului urinar, ajutand la eliminarea bacteriilor prin urinare frecventa.

Un studiu publicat in JAMA Internal Medicine a aratat ca femeile care au crescut aportul zilnic de apa au avut un risc semnificativ mai mic de ITU.

Vitamina C

S-a constatat ca vitamina C face urina mai acida, inhiba cresterea E. coli si imbunatateste functia imunitara. De exemplu, cercetatorii au descoperit ca tratamentul cu vitamina C timp de trei luni a fost capabil sa reduca infectiile urinare, imbunatatind starea de sanatate a femeilor gestante.

Ulei de cuisoare

Cercetarile publicate in Phytotherapy Research indica faptul ca uleiul de cuisoare are activitate antimicrobiana, antifungica si antivirala. Un alt beneficiu al uleiului de cuisoare este acela ca poseda proprietati antiinflamatorii si este utilizat pentru ameliorarea durerii si a promova vindecarea. Cuisoarele pot fi administrate intern timp de doua saptamani, dar sub supravegherea unui medic sau a unui nutritionist.

Sfaturi utile:

-Este indicat sa urinezi cat mai des. Urinarea frecventa si atunci cand apare nevoia de urinare asigura ca bacteriile nu se dezvolta in urina care ramane in vezica. De asemenea, este important sa urinezi imediat dupa actul sexual pentru a elimina bacteriile care ar putea patrunde in uretra. De asenenea, studiile au descoperit ca retinerea urinei pentru o perioada lunga de timp permite bacteriilor sa se inmulteasca in tractul urinar, rezultand o infectie a tractului urinar.

-Igiena corecta este esentiala! Este indicat ca femeile sa se stearga din fata in spate, mai ales dupa scaun. Acest lucru asigura ca bacteriile nu patrund in uretra. De asemenea, este important sa poarte haine si lenjerie intima lejere, care permit aerului sa mentina uretra uscata.