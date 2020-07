Realitateadin PMP.net: Teodora Desagă, candidat la Primăria Bragadiru: Avem un primar PNL de trei mandate, fără viziune. O posibilă alianță cu USR-PLUS, varianta câștigătoare la alegeri

„Trebuie să ieșim din cercul <merge și așa>, sa vedem care e interesul comunității si care sunt dorintele oamenilor. (...) Problemele majoritare sunt canalizarea pluvială, se inundă, ieșim cu barca, utilități publice, avem canalizare doar pe câteva străzi, și lipsa unităților de învățământ”, a declarat Teodora Desagă, vineri, la RealitateaDinPMP.net.

„Bragadiru este un oraș care are nevoie de foarte multe investiții. Foarte mulți bucureșteni s-au mutat aici. Un oraș care are o perspectivă foarte bună de dezvoltare. Are nevoie de schimbare în administrația publică locală. Am asistat în ultimii ani la apariția blocurilor, pe șoseaua Alexandriei, la ieșirea din București, Au fost interese ale unor dezvoltatori. Cei care s-au mutat la bloc în Bragadiru au luat în considerare și argumentul financiar. Am ajuns să avem în final blocuri de P+10 , în care sute de locuitori sunt nevoiți să iasă pe aceeași stradă, fără infrastructura, fara canalizare si o infrastructura eficienta. Eu sunt singurul consilier care a votat impotriva acestor planuri zonale, pentru că oamenii sunt revoltati de derogarile continue in legatura cu inaltimea constructiilor. (…) Este o discrepanta mare de dezvoltare intre cele doua zone din Bragadiru”, a explicat candidatul PMP pentru Primăria Bragadiru.

Teodora Desagă a povestit și despre cum a ajuns în Bragadiru și de ce s-a implicat în administrația locală.

„Nu am fost adusă de nimeni în politică. Eu sunt membru fondator in PMP, membru fondator la filiala sector 5, acolo locuiam atunci. Am descoperit Bragadiru in 2015 când m-am hotărât să îmi iau o casă, prin Prima casa. Orașul Bragadiru este împărțit în două zone. Daca în urmă cu 10 ani, in zona noua abia se mutau primii locuitori, acum orașul depaseste 45 de mii, pe când datele oficiale arată ca ar fi vreo 25 de mii de locuitori. (…) Eu duc o campanie in sensul reprezentarii cetățenilor în Consiliul local al orașului Bragadiru”, a completat consilierul local PMP.

Strategia de la alegerile locale și ce va face ca primar de Bragadiru

„Omul sfinteste locul. Mizez pe faptul că oamenii îmi vor acorda votul, tot eu voi deschide și lista consilierilor locali PMP. Am fost nominalizată inca din ianuarie, de atunci avem si echipa de consilieri locali stabilită. (…)

Eu sunt un candidat putin atipic. (…) Eu sunt persoană cu notorietate, tocmai de aceea ma bucur de sprijinul lor. Singura solutie de a castiga primaria e un vot util. (…) Ce am facut pana acum? Am reusit sa ajung la oameni. Am stat de vorbă cu mulți oameni. Singurul fapt ca locuiesc acolo și mă confrunt cu aceleasi probleme ca și ei le-a demonstrat cetatenilor că le merit increderea si au trecut peste bariera politica. Foarte multi sustinatori ai mei sunt mame, sunt si eu mama unui baietel, ies la locurile de joaca si discut cu oamenii. Am reușit sa le castig increderea. Media de vârstă din Bragadiru e 40 de ani, suntem familii multe tinere acolo, mizăm pe populația activă (la alegeri – n.red.). În Zona nouă, oamenii sunt mult mai activi.

Teodora Desagă spune că, la Bragadiru, PMP va accepta o alianță cu USR-PLUS la alegerile locale, în niciun caz nu poate fi vorba de o alianță cu PNL-ul.

„Având un primar PNL de trei mandate, este clar ca o posibila alianta cu USR - PLUS e varianta castigatoare. Sunt un om deschis. Nu vor vota cetățenii tot PNL. Schimbarea, cu oameni noi pe care ii vad si in PMP, si in USR-PLUS”, a explicat Teodora Desagă la RealitateaDinPMP.net, candidatul PMP la Primăria Bragadiru, județul Ilfov.

Despre începerea negocierilor despre posibila alianță cu USR-PLUS, Teodora Desagă spune că „discutiile acestea nu am reusit sa le avem, nu am reusit inca sa le punem la aceeasi masa. Trebuie sa trecem peste orgolii si sa dam sanse candidatului care are cele mai bune sanse, indiferent care va fi acela”.