"Nu sunt date care sa ateste o viciere a tratamentului in ATI. Nu au fost sesizari anterioare si nici la comisia spitalui cu privire la posibile nereguli in sectia ATI. Suntem foarte proecupati de siguranta pacientilor. Nu e o statistica, fiecare deces e important si ne pare rau pentru fiecare deces. Au fost decese care nu puteau fi evitate.

Este o ancheta. Miercuri vom avea rezultatul", a declarat managerul unitatii medicale.

Pe de alta parte, managerul de la Sf. Pantelimon a evitat sa comenteze declaratiile fostei sefe de la ATI.

"Nu vreau sa fac comentarii despre fosta sefa ATI. Preocuparea noastra in momentul de fata este sa analizam situatia. Nu au fost sesizari. Cazurile respective - nu stiu daca toate - au fost date ca morti, fara necropsie, la cerea rudelor. Raportarea acestor 17 decese nu se face la 25 de paturi cate sunt in terapie, ci la capacitatea intregului spital care este unul dintre cele mai mari de urgenta", a aratat acesta.

Intrebat despre registrul de tatatament al pacientilor, Socea a precizat ca acesta se afla in fisa fiecarui bolnav in parte, scriptic, dar si electronic, in relatia cu farmaciile. "Nu am gasit pana in prezent niciun fel de nereguli", a afirmat el.

"Nu vrem sa ne antepronuntam. Comisia va elabora raportul final. Ne pare rau pentru aceste decese. Ce s-a constatat pana acum este ca aceste decese nu puteau fi evitate.

Nu au fost plangeri pana in momentul de fata", a spus managerul unitatii medicale.