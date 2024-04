Anca Alexandrescu: Comisia de anchetă a indentificat 17 pacienți.

Bogdan Socea: Într-adevăr este o mortalitate mai mare decât media normală. Au mai fost perioade similare cu mortalitate de genul acesta și în ianuarie februarie. din păcate pe oamenii aceștia nu i-am putut ajuta.

Au fost niște polițiști de la secția omoruri însoțiți de procurori care au început ancheta și au plecat. Îmi pune întrebări una ar fi o sesizare care a fost făcut azi de doamna director de îngrijiri reafirmat ca în cursul zilei de ieri a fost sunată de una dintre asistente fără a preciza care se nască întrebări în sensul că de ce nu a semnalat mai devreme. Ar fi trebuit să ne sesizeze în cursul zilei de ieri având în vedere gravitatea acuzatiei.

Imediat ce am primit sesizarea constituit Comisia internă cu medici din alte specialități pentru că în cele patru zile în care apare această reclamație. Am sesizat și noi ministerul și procuratura.

Anca Alexandrescu: Cate paturi aveti in spital si la ce capacitate este ocupat spitalul in aceasta perioada?

Bogdan Socea: Totalul paturilor din spital este 525, dintre care 25 de paturi de terapie intensiva. Gradul de ocupare este undeva de 80 la sută.

Anca Alexandrescu: Si cele 25 de paturi de la ATI sunt pline?

Bogdan Socea: Cele 25 de paturi de la ATI nu imi mintesc ca anul acesta sa fi fost un pat liber, mai putin momentele necesare pentru igienizare dupa ce un pacient era coborat pe sectie.

Anca Alexandrescu: Deci in permanenta este o supraaglomerare

Bogdan Socea: Da, a fost permanent o supraaglomerare pe sectia de terapie intensiva, permanent spitalul a raportat situatia. De cele mai multe ori nu gaseam locuri in Bucuresti la nicio sectie ATI, eram refuzati

Anca Alexandrescu: Care este durata medie in care un pacient sta pe aceasta sectie de ATI

Bogdan Socea: Sa va dau un exemplu, unul dintre decese cel mai tânăr pacient rezultat din ancheta preliminară internă făcută până acum avea 49 de ani cu accidente vasculare cerebrale ischiemice de trunchi cerebral, adica o situație foarte gravă, care a stat în comă și a fost intubat timp de trei luni. În rest, daca ne referim la pacienti, 10 pacienții aveau peste 80 sau 90 de ani, trei dintre ei, iar cei mai tineri, v-am spus de cel de 49 de ani, un pacient avea 59 de ani, asa, ca sa fie o imagine, iar 58 de ani un pacient avea cancer stadiu 4, si un pacient de 59 de ani, cu stop cardiac.

Anca Alexandrescu: Totusi, domnule doctor, din 25 de paturi, sa moara 17 oameni, mi se pare foarte mult

Bogdan Socea: Da, nu este putin, intr-adevar. Din păcate pacienții acestia aveau o patologie cu comorbiditati destul de severe, erau intubați pentru o lungă perioadă. Sigur, tratăm cu maximă seriozitate subiectul, vom face ancheta. Este halucinanta povestea, am rezerve, pentru că în aceste patru zile sunt patru garzi, de cate doi medici de gardă, sunt opt medici implicați, plus medicii de dimineata. Sunt totusi 12-13 persoane care au văzut acești pacienți si care nu au semnalat nimic.

Anca Alexandrescu: Este adevarat ca in ultima perioada de la aceasta sectie au plecat 4 medici consecutivi la alte spitale din Bucuresti?

Bogdan Socea: Din toamna anului trecut au plecat destul de mulți medici, la un moment dat am ajuns in situatie dificila in noiembrie cu 5 medici la ATI, moment in care am considerat ca trebuie schimbat ceva, medicul sef de la terapie intensiva diun spital in acea perioada, pentru ca si din cei 5 medici ramasi doua doamne doctor veneau la mine sa imi spuna ca vor sa plece

Anca Alexandrescu: Motivul fiind ca sefa sectiei ATI era o persoana extrem de conflictuala

Bogdan Socea: Asa mi-au reclamat. In noiembrie am schimbat seful sectiei ATI, vreau sa va spun ca acum avem 13 medici angajati si inca trei posturi vacante care se vor ocupa pana la 1 mai. Din punct de vedere al personalului, stam mult mai bine decat anul trecut

Catalin Antohe, jurnalistul care a realizat ancheta jurnalistică (prezent în platou): La ce ora ati facut azi sesizarea penala?

Bogdan Socea: Cand a ajuns jurista. Am trimis catre parchet. Era dupa ce a fost anuntata directoarea de ingrijiri ca va fi chemata la parchet. Am lasat-o sa se duca. Am intrebat-o de ce a fost chemata, banuieste ca fost tot in legatura cu sesizarea scrisa trimisa spitalului. Am intrebat-o daca cunoaste motivul pentru care a fost chemata, mi-a spus ca nu cunoaste motivul, ca banuieste car fi tot in legatura cu aceasta sesizare scrisa, lasata la spital, si alte detalii nu stie, dar dupa aceea, de pe surse, am inteles ca

Catalin Antohe: Ministrul Sănătății a spus că ați negat ca acest eveniment s-ar fi intamplat. Ce v-a determinat sa va schimbati aceasta opinie si sa faceti totusi plangere la Parchet

Bogdan Socea: Nu am negat.

Catalin Antohe: Asa a spus ministrul Sanatatii

Bogdan Socea: Nu am văzut declarația nu am negat nimic, dimpotriva, eu i-am trimis ministrului situația. Mi-a zis dumnealui ca deja a luat cunostiinta de ea din presa. Eu nu am știut de apariția în presă a articolului.

Anca Alexandrescu: A fost perchezitie? S-a ridicat ceva?

Bogdan Socea: au venit cu ordonanta pentru documente medicale, nu a fost perchezitie. Sunt detalii pe care nu stiu daca am voie sa le dau. Vreau ca ancheta sa isi urmeze cursul.

Catalin Antohe: Domule manager, credeti ca este posibil ca in fata comisiei dumneavoastra, persoanele care de fapt au sesizat aceste aspecte sa recunoasca, sa va povesteasca ceea ce au povestit in alte medii, sau acele lucruri vor fi descoperite numai la parchet

Bogdan Socea: Persoanele care sunt responsabile, este posibil sa relateze adevarul

Catalin Antohe: Pentru ca, dupa cum ati putut vedea si in articol, povestile sunt despre situatii concrete medicale. Cineva nu putea inventa asa ceva. Sunt niste situatii relatate acolo. Situatii in care s-a cerut scaderea dozei de noradrenalina, s-a refuzat, medicul apoi ar fi operat aparatul, dupa care veneau asistentele si modificau la loc.

Bogdan Socea: Tocmai de aceea organele de cercetare trebuie sa elucideze aceste fapte.

Catalin Antohe: Noi stim niste nume de medici, nu le vom da publicitatii sub niciun chip, asta trebuie sa faca procurorii, dar le stim, domnule manager

Bogdan Socea: Eu nu le am, in acea sesizare nu este niciun nume propriu. Nu este nici numele pacientilor, nici ale medicilor.

Anca Alexandrescu: Cum o cheama pe fosta sefa a sectiei ATI

Bogdan Socea: Domna doctor Elena Voicu

Anca Alexandrescu: Tocmai am primit plangerea pe care a depus-o impotriva dumneavoastr[ la Ministerul Sanatatii.

Anca Alexandrescu: Despre ce filmari e vorba?

Bogdan Socea: Am mai fost o filmare în martie o țeavă de apă caldă de la subsol ceva cu mâncarea bolnavilor o filmare care conține neadevăruri denigratoare la adresa spitalului. A fost control de la DSP care a constatat ca era o teava de apa calda nu de canalizare si a fost remediata defectiunea. Ce a scris Voicu nu e adevarat. Am fost in sectia ATI cu directorul medical. Am afirmat ca o vom sustine pe Pompilian la fel ca pe Voicu, nu se pune problema sa fie postul rezervat. I-am multumit lui Voicu de multe ori. Din punct de vedere al organizarii sectiei, am realizat ca este necesara inlocuirea doamnei din functie.

