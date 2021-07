Al 4-lea val va începe mai devreme în România, varianta Delta - majoritară din una august

Răzvan Cherecheș a avertizat că „sunt șanse” ca următorul val „să ajungă mai repede pentru ca avem varianta Delta în România”. „Pandemia e departe de a fi invinsă”, pentru că „toate virozele respiratorii sunt active în perioada de toamnă-iarnă. Și înainte de pandemie răcelile apăreau în toamnă și iarnă. Respirăm mai mult în spații închise care nu sunt bine ventilate. (...) Peste vara se creeaza o ventilatie si ne protejeaza, imprastie curentul de aerosoli”.

„O persoană infectată cu varianta Delta infecteaza 6 persoane, nivelul de infecțiozitate e semnificativ mai mare. O persoană infectată cu varianta Alfa, din Marea Britanie, poate infecta, în medie , alte patru persoane. Și ne așteptăm ca undeva în luna august să devină majoritară și în România”, a anunțat Răzvan Cherecheș, invitat, marți seară, în emisiunea „100%, la Realtiatea PLUS.

Simptomele tind sa fie mult mai severe in cazul infectarii cu varianta Delta, a mai explicat Cherecheș. Începe cu dureri de gât, dureri de cap, dureri musculare. Rămân mirosul și gustul, pot dispărea, dar nu dispar de la început”, ca la infectarea cu varianta originală, cea britanică (Alfa).

Specialistul în Sănătate Publică a mai spus că, după părerea sa, valul nu va începe cu adevărat decât din septembrie, „accentuat de reîntoarcerea copiilor la școală. Și pe măsură ce vremea va deveni mai rece și vom intra în case, atunci vom vedea o creștere semnificativă a numărului de cazuri”.

Totuși sunt și vești mai bune. Despre intensitatea și amplitudinea valului 4, Cherecheș a indicat că acestea nu vor fi mai mari decât în cazul celui de-al treilea val: „Avem un procent de populație vaccinată și știm că vaccinurile din UE acționează pe varianta Delta și protejează. Eu nu mă aștept sa fie mai mare ca valul trei, dar în județele unde rata de vaccianre e mica sa creasca rata de incidență, să crească numărul persoanelor de pe Terapie Intensivă, mai ales din rândul persoanelor nevaccinate și să trebuiască să fie instaurate din nou restricții de la toamnă”.

„Motivul pentru care în vara aceasta nu avem atâtea persoane în Terapie Intensivă ca in vara trecuta, și în vara trecută am văzut o scădere, dar am avut o activitate (pe secțiile de ATI - n.red.), este pentru că avem un procent de persoane vaccinate”, a mai declarat Răzvan Cherecheș, marți seară, la Realitatea PLUS.

Răzvan Cherecheș critică lipsa măsurilor de pregătire de către Guvern pentru a face față valului 4.

„Rata de incidență este mică, suntem afară, în aer liber. Ventilația este mică, suntem în aer liber, e foarte bună în jurul nostru, avem persoane vaccinate.

Mai mult, mesajul Guvernului este relaxare. Guvernul nu și-a respectat propriile țintele în funcție de relaxare. În mesajul către populație totul este OK, numai niște zvonuri, povești, dar, de fapt, suntem în aceeași situație ca și cu zăpada, când autoritățile spun <<Stați liniștiți, n-o să fie nicio problemă>>. Și în 1 decembrie, când vine zapada, autoritățile o să spună <<Am fost surprinși>>. Asa se va întâmpla și la toamnă, vor spune că sunt surprinși. Când pe toată perioada verii ar fi trebuit continuu, continuu să... Există campanie de informare privind vaccinarea, există stimulente pentru vaccinare și să informeze continuu populația că suntem doar într-o pauză, că relaxarea este numai temporară, și că de la toamna ne confruntam din nou cu virusul”, a explicat expertul în Sănătate Publică.

Profesorul universitar spune însă că în următoarea perioadă va crește numarul celor internați la ATI și a atras atenția că măsurile ce ar trebui luate de autorități ar fi trebuit să fie deja pregătite.

„Peste vară ar trebui să fie făcută pregătirea. Nu am auzit de măsuri luate”, a precizat Cherecheș și a prezentat ce măsuri ar fi trebuit luate de Guvern pentru toamnă.

„Vaccinarea e clar, trebuie să crească. În momentul când crește numărul de cazuri pe seama celor

nevaccinați, va crește în județele în care rata de vaccinare e mică. Asta înseamnă că în județele cu rată mică trebuie să ne asigurăm să avem: rată mare de vaccinare, capacitate mare de testare și capacitate mare de suport pe Terapie Intensivă în juduețele din jur, pentu că este posibil să crească numărul de persoane internate”, a explicat Răzvan Cherecheș la Realitatea PLUS.