UPDATE 8:00 - Incidentul a fost însoțit de execuția a cel puțin cinci prizonieri de război ucraineni, atribuirea fiind făcută de proiectul ucrainean de monitorizare a frontului Deep State, ceea ce ridică noi acuzații de crime de război la adresa Rusiei.​

Potrivit Comandamentului Ucrainean, o unitate aflată în apropierea orașului Huliaipole s-a retras în mod necoordonat, creând o breșă de care forțele ruse au profitat pentru a ataca flancul formațiunilor ucrainene din zonă. Reprezentanții Forțelor de Apărare Sud susțin că la nivel de comandament au fost luate rapid măsuri pentru îmbunătățirea dispozitivului defensiv și pentru limitarea pătrunderii ruse.​

Relatările corespondenților de război și ale proiectului Deep State descriu însă un tablou mult mai tensionat, cu lupte haotice în care unele unități ucrainene ar fi ajuns să tragă unele în altele, pe fondul confuziei create de manevra rusească pe flanc. În final, apărarea a fost reorganizată printr-o retragere coordonată pe un nou aliniament, ceea ce a redus ritmul înaintării ruse către oraș.

Haosul din linia frontului a dispărut aproape complet, inamicul a încetinit semnificativ în direcția orașului și a fost stabilită o nouă linie de apărare”, scrie Deep State.

Huliaipole este considerat un punct cheie în sistemul defensiv ucrainean de pe frontul de sud-est, fiind un oraș puternic fortificat situat între trupele ruse din Donbas și orașul Zaporijie. O eventuală cădere a localității ar deschide rușilor o axă de înaintare care ar putea pune presiune suplimentară atât pe frontul din Donețk, cât și pe cel din regiunea Dnipropetrovsk, complicând semnificativ apărarea ucraineană în sud.