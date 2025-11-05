Război în Ucraina, ziua 1351. Explozie raportată în Orio, Rusia. Locuitorii susțin că a fost un atac cu rachete - LIVE TEXT

Ucraina ataca regulat infrastructura petrolieră a Rusiei (Profimedai/arhiva)
Orașul rus Oriol a fost atacat în noaptea de marți, potrivit locuitorilor, mass-mediei ruse și guvernatorului regional.

Locuitorii au declarat că au auzit mai multe explozii în Oriol și au postat imagini ale atacului pe rețelele de socializare, a raportat canalul de știri Telegram Astra citat de The Kyiv Independent.

Potrivit localnicilor, părea că orașul era atacat cu rachete.

Guvernatorul regiunii Oriol, Andrei Klichkov, a afirmat că drone ucrainene ținteau regiunea și că unitățile ruse de apărare aeriană au distrus UAV-urile. Resturile dronelor interceptate au avariat case și o clădire anexă, a spus el.

Cu mai puțin de o săptămână înainte, Marina ucraineană a declarat că a lovit centrala termică din Oriol (TPP) cu rachete de croazieră Neptune produse în țară. Anunțul Marinei a urmat rapoartelor privind incendii la instalație.

Kievul vizează în mod regulat instalații militare și industriale din Rusia și din teritoriile ucrainene ocupate de Rusia.

 