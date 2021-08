„Nu cred că se poate vorbi de sacrificarea lui Stelian Ion. Stelian Ion nu este singura persoană în mâna căreia se află soluția. Coaliția trebuie să găsească o soluție. Am spus cu subiect și predicat că UDMR este marea problemă acolo. Ar trebui întrebat UDMR în coaliție ce anume nu le convine. Pentru că a spune cu privirea la absolut orice fel de soluție că e neconvenabilă , fără să spui ce vrei să pui în loc și spunând numai să mai stăm, să ne mai gândim însă toată gândirea asta care ține de peste un an cu privire la desființarea secție costă România foarte mult. Trebuie să ținem minte acest lucru. Și aș mai remarca faptul că „sacrificarea” unui ministru în plină procedură deschisă deja pentru posturi înalte la parchet ar fi o greșeală politică majoră”, a declarat fostul ministru al Justiției, Raluca Prună la emisiunea „Controversat” de la Realitatea PLUS, citat de realitateadebucuresti.net.

„Eu cred că atunci când nu suntem capabili să găsim o soluție, nu e nimic nou în istorie, trebuie să găsim un țap ispășitor. E însă surprinzător că acum țapul ispășitor ar putea fi ministrul Justiției, Stelian Ion în condițiile în care Stelian Ion pus pe masă în câteva rânduri e public, cine vrea poate să citească, soluții pentru desființarea SIIJ. UMDR, într-un mod foarte asumat și onest a spus: ”Nu ne convin aceste soluții.” Foarte bine, dar atunci să ne spună UDMR ce anume vrea. Care este soluția pe care UDMR care e un partid din România o găsește astfel încât România să își îndeplinească niște cereri de la parteneri europeni. Eu nu vreau acum să speculez, dar am avut rapoarte de țară, pe Mecanismul de Cooperare, am avut o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Toate spun că această secție trebuie desființată. Și trebuie calculat care e costul nedesființării acestei secții. Cine plătește”, explică Raluca Prună.

„Eu nu cred că Stelian Ion va fi remaniat, ca să fiu foarte clară. Cred că ar fi o greșeală politică majoră și mă îndoiesc că președintele Iohannis sau premierul Cîțu vor face o asemenea greșeală. E numai un subiect de vară, ca să ne țină ocupați. Putem remarca faptul că din când în când, când e o acalmie așa, în general venim cu subiectul acesta al Justiției, care în mod autentic nu pare să intereseze pe nimeni și atunci venim cu el din când în când și îl mai agităm ca să mai creăm o emoție publică. În orice caz SIIJ trebuie desființat. Stelia Ion nu este cel care trebuie să facă asta singur și soluția este una în coaliție, iar eu sunt convinsă că această coaliție va găsi o soluție”, a concluzionat fosta șefă a Justiției.