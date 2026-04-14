O fată în vârstă de 12 a murit luni după-amiaza la Bisceglie, o comună situată la nord de Bari, pe malul adriatic, în regiunea Puglia (sud), în urma căderii unui arbore, potrivit agenţiei italiene de presă Ansa, preluate de AFP.

Tragedia nu este însă singulară. Potrivit agenției, un muncitor a murit la Taranto, pe coasta ionică, tot în Puglia, lovit de un stâlp de iluminat în timp ce efectua lucrări de întreţinere la iluminatul public.

Din primele informații, stâlpul de iluminat ”s-a desprins din braţul unei maracrale probabil din cauza vântului”.

Protecţia Civilă italiană a emis o alertă meteorologică valabilă luni în nouă regiuni, anticipând ”rafale violente de vânt şi furtuni de mare în sud” şi ”furtuni în nord şi centru”.

”Alerta prevede rafale violente de vânt care pot atinge forţa unei furtuni (...) în Sicilia şi în Calabria şi până în Campania, Vasilicata şi în Puglia”, a precizat duminică Protecţia Civilă.

”Furtuni de mare sunt posibie de-a lungul coastelor expuse”, avertizau autoritățile.