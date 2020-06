Raed Arafat: Va trebui să conviețuim cu virusul. Este posibil să apară noi focare COVID, dacă nu respectăm regulile

„Va trebuie sa convietuim cu virusul. (...) Încă nu am trecut. Cifrele se schimba. Uneori la 120-150 si brusc creste la 230 , ne intarcem la 190. Inseamna ca situatia nu este rezolvata suta la suta la acest moment”, a explicat Arafat, la Realitatea PLUS.

Despre apariția celui de-al doilea val, Raed Arafat a declarat că este posibil cel de-al doilea val si că reducerea răspândirii epidemiei poate dura luni de zile.

„Inca nu s-a terminat situatia. Vedem tari in care au inceput sa creasca din nou cazurile. Au inceput sa reia masuri pe care le-au oprit. Noi nu vrem sa ajungem in aceasta situatie. Ca sa nu ajungem, inseamna ca în spațiile închise trebuie să fie respectate regulile, mai ales cu masca, ceva care sa nu expuna celelalte persoane la un risc de infectare de catre asimptomatici. (...) N-ai cum sa pui un politist langa fiecare cetatean ca sa respecte masurile.

Poate sa insemne luni de zile pana la limitarea pragului de raspandire a virusului. Parametrii pe care-i urmarim sunt nu doar numarul de cazuri, ci si procentele. Procentul de pozitivi e 2%, e stabil de ceva timp, urmarim numarul celor de la ATI, apeluri 112, al celor internati. Sunt mai multe aspecte.

În acest moment, daca nu respectam regulile, exista posibilitatea sa apara unele focare care necesita masuri pe unele localitati. Avem în Galati zone carnatinate, acum se analizeaza daca se va prelungi sau nu , de la data finalizarii, care e maine. Dar asta nu inseamna ca nu pot aparea alte localitati, si depinde de respectarea regulilor”, a mai spus Arafat.

„Avem cresteri, scaderi, trecem peste 200, scadem sub 200 de cazuri, inca trebuie respectate masurile compensatorii recomandate si impuse - triaj epidemiologic, distantarea fizica la terase, plaga, purtarea mastii. (...)

Trebuie sa se implementeze masuri. În general societatea noastra a pus sub semnul intrebarii orice masura am luat. Astfel, au facut ca oamenii sa fie mai timizi sa masoare temperatura la clienti. Este o greseala. Faptul ca nu impunem intr-un magazin sau supermarket regulile recomandate de autoritati, este riscata inclusiv sanatatea personalului care lucreaza in magazinul respectiv. Daca apare un focar in magazinul respectiv se inchide, pentru ca vor fi contacti, vor fi trimisi la izolare, magazinul va trebui dezinfectat, nu mai poate functiona”, a explicat Raed Arafat.