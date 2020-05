Raed Arafat: MĂSURILE pentru saloane de coafură, cabinete stomatologice sau transportul în comun din 15 mai

„În primul rând nu vor fi zone de accesare. Se programeaza. Trebuie respectate programarile, trebuie facut un screening de temperatura, sa fim siguri ca persoana care vine, inclusiv angajatii, sa nu aiba temperatura, sa nu fie racit, sa poarte masca.

La frizerie, persoana care vine trebuie să poarte masca. La stomatologie nu se poate, acolo se protejeaza medicul mai mult, sunt manevre care il pun in contact direct cu aerosolii.

Pentru fiecare tip de munca, stomatologie, frizerie, birou openspace, distantarea sociala la locul de munca, decalarea programului, nu mergem toti deodata in acelasi timp la munca. Acum va fi o situatie care va trebui respectata si de sistemul public si de cel privat pentru a nu aglomera transportul in comun”, a spus Raed Arafat la Realitatea PLUS.

Despre transportul in comun: „E foarte greu sa masori cu metrul distanta la metrou de exemplu. Oamenii trebuie sa fie la distanta, nu nas in nas, obligatoriu sa poarte masca, fara ceva in jurul gurii nasului nu urci in transportul in comun. Asta trebuie facut in faza de relaxare. (...) Daca devine obligatorie purtarea mastii, e posibil ca la urcare in transportul in comun sa nu se permita urcarea, la intrarea in magazin sa nu permita intrarea. Se pot face doua lucruri - sa puna la dispozitie masti sau sa spuna clientului sa nu intre (daca nu are masca - n.red.)

Pe langa asta, modalitatea de a face programul de lucru in sistemul public si privat, decalare in trei faze, nu mai vin toti la 7, ci la 8, la 9, nu mai pleaca toti la 5, ci si la 6 si la 7. Altii vor lucra de acasa”, a mai explicat Arafat la Realitatea PLUS.