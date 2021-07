Realitatea PLUS

Despre campania de vaccinare, Raed Arafat a precizat că România se află în prezent pe penultimul loc în Uniunea Europeană. Șeful DSU a vorbit și despre teoria conspirației COVID-19 și despre intervențiile unor medici pe această temă și cum au influențat și influențează campania de vaccinare.

„Nu zic ca a eșuat (campania de vaccinare - n.red.), poate că nu a mers cu viteza pe care noi am vrut-o . Sunt multi factori care au dus la refuzul vaccinarii, nu e un singur factor. Avem 5 milioane de vaccinati din 18 milioane. E foarte bine. Daca luam eligibili, deja procentul e mai bun. E clar ca noi si Bulgaria suntem pe ultimele locuri. Bulgaria e ultima, noi suntem pe la 30%, Bulgaria la 20%. Problema este de ce am ajuns aici. Noi am fost primii cu initiativa de vaccinare. (...)

Nu dau vina pe medici, văd deja titluri <<Arafat dă vina pe medici>>. Am vazut la o emisiune că un medic a spus că cei vaccinati vor face leucemie. Dacă o parte din populație vede că un medic spune asta, vor zice, gata, nu ne mai vaccinam.

Eu va dau un exemplu: O țară ca Israel cand ia decizia sa faca vaccinare în masă în modul in care l-a facut, crede cineva că risca fara sa fie studiata problema asta?! Nu vorbim de SUA, vorbim de Israel”, a declarat șeful DSU, vineri seară, la Realitatea PLUS.

„Teoria conspirației inseamnă ca cineva vrea sa ne faca rau. Revin la Israel ,SUA, Germania, Marea Britanie. Nu cred ca un stat vrea sa-si termine populatia si sa o puna într-un risc. Si in Romania se vrea sa se protejeze populatia, va asigur. La Comitetul de vaccinare am pe cineva de la DSU care participa permanent. E medic. Oamenii ăștia când discută, nu cred ca discuta sa nu spunem chiar daca mor doi copii... Nimeni nu spune așa ceva. Campania de dezinformare masiva din ultimele luni...”, a mai spus șeful DSU.

„România nu e singura vizată de dezinformare”, sustine Rarafat, adăugând că „Finlanda are o metoda de a o combate, incep cu copiiii de mici”.

„Vaccinurile se testeaza si pe anumite animale inainte de a ajunge la om, care pot depista anumite complicatii. Daca testezi pe soareci sau pe guinea pig (cobai sau porcușori de Guinea - n.red.) , poti testa. Asa se fac si cercetarile. Pentru orice medicament poti spune ca astepti 30 de ani sa vezi daca are si alt efect. Se fac cercetari pentru riscuri. Toate complicatiile s-au doviedit foarte rare si trecatoare, cum a fost complicatia cu miocardita la copii, foarte rară”, a explicat Raed Arafat după ce Anca Alexandrescu a relatat, despre vaccinarea copiilor, că, în acest moment pare că nu „știe nimeni în mod real dacă e bine sau e rău”.

Întrebat dacă și-ar vaccina copilul, dacă ar avea, Arafat a răspuns: „Fără discuție!”.