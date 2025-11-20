Putin a transmis această cerință șefului Statului Major General al Forțelor Armate ruse, Valery Gerasimov, cerând un raport privind posibilitatea creării condițiilor pentru ca militarii ucraineni să-și poată depune armele.

„Valery Oleksiyovych, aș dori, de asemenea, să vă rog să raportați dacă este posibil să se creeze condiții, așa cum am cerut, ca militarii Forțelor Armate ale Ucrainei să aibă oportunitatea de a-și depune armele și de a se preda, ținând cont de situația în care se află”, a întrebat președintele rus, conform TASS.

În timpul unei vizite la unul dintre posturile de comandă ale grupului de trupe Zapad, Putin a subliniat că obiectivul principal rămâne atingerea scopurilor „operațiunii militare speciale” și că așteptările poporului rus sunt ridicate față de rezultatele obținute. El a insistat că Rusia va continua să-și urmărească propriile interese naționale în acest conflict.

„Avem propriile noastre sarcini, obiective. Principalul este atingerea obiectivelor NWO, sarcinile pe care Patria noastră, poporul Rusiei, ni le încredințează. Poporul Rusiei se bazează pe noi și se așteaptă la rezultatul de care are nevoie țara.”, a spus Putin în timpul unei vizite la unul dintre posturile de comandă ale grupului de trupe Zapad.

Putin a lansat, totodată, un atac dur la adresa conducerii ucrainene, descrisă ca o „comunitate criminală organizată” care a uzurpat puterea din 2024 și care își urmărește îmbogățirea personală în timp ce susține continuarea războiului cu Rusia. Președintele rus a făcut referire la anchetele anticorupție desfășurate în Ucraina, susținând că această conducere nu are interes în soarta soldaților sau a cetățenilor ucraineni.

„Aceasta nu mai este vreo conducere politică. Din martie anul trecut, un grup de persoane este un grup criminal, o comunitate criminală organizată, care a uzurpat puterea din martie anul trecut și, sub pretextul necesității de a continua războiul cu Rusia, deține această putere în Ucraina în scopul îmbogățirii personale. Și acest lucru a devenit acum un fapt bine cunoscut, bazat pe rezultatele unei anchete anticorupție chiar în Ucraina. Cred că este clar pentru toată lumea că acești oameni, așezați pe oale de aur, sunt puțin probabil să se gândească la soarta țării lor, la soarta oamenilor obișnuiți din Ucraina, ofițerii, în special soldații obișnuiți. Nu sunt în stare”, a declarat Putin joi, în timpul unei vizite la unul dintre posturile de comandă ale grupului Zapad.

💊Putin put on camouflage and declared that the goals of the “special military operation” must be “unconditionally achieved”



Meanwhile, Gerasimov claims that Kupiansk has been “liberated” and is fully controlled by Russian forces.



The whole circus took place at one of the… pic.twitter.com/3fAlMlYZWH — NEXTA (@nexta_tv) November 20, 2025

În raportul primit de la șeful Statului Major General Valery Gerasimov, s-a anunțat că armata rusă a eliberat orașul Kupyansk din regiunea Harkov și că trupele avansează pe toate fronturile. Gerasimov a mai menționat o ofensivă de succes la Pokrovsk, un centru logistic important pentru forțele ucrainene, și eforturi de extindere a controlului în regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie.

„Formațiunile grupului Vest au eliberat orașul Kupyansk și continuă să distrugă formațiunile Ucrainei înconjurate pe malul stâng al râului Oskol. Trupele (...) avansează practic pe toate fronturile”, i-a transmis Gerasimov lui Putin.

Contextul declarațiilor vine după ce președinția ucraineană a anunțat că a primit un proiect de plan din partea SUA pentru a încheia războiul cu Rusia și că este gata să colaboreze constructiv cu Washingtonul în această privință.