Potrivit publicației rusești „Important Stories”, specializată în investigații jurnalistice și aflată acum în Letonia, Federația Rusă va lansa un proiect experimental de urmărire a migranților. Măsura va fi pusă în aplicare la Moscova chiar de la 1 septembrie, ca urmare a unei legi votate în mai 2025, și presupune o supraveghere digitală permanentă a străinilor.

Țările vizate și aplicația impusă

„Cetățenii din Uzbekistan, Tadjikistan, Kârgâzstan, Armenia, Kazahstan, Georgia, Azerbaidjan, Moldova și Ucraina care vin în capitală pentru a munci trebuie să instaleze aplicația mobilă Amina”, scrie publicația.

Astfel, migranții care vor să lucreze legal în capitala Rusiei vor trebui să demonstreze conformarea prin intermediul aplicației. În caz contrar, sancțiunile prevăd chiar expulzarea de pe teritoriul Federației Ruse.

Probleme majore încă din faza de testare

Aplicația Amina este deja disponibilă într-o variantă de probă, dar cei care au încercat să o utilizeze se confruntă cu dificultăți serioase. Numeroși utilizatori au semnalat că software-ul nu funcționează corespunzător și cere permanent o actualizare care nu poate fi descărcată nicăieri.

Cei care reușesc să deschidă aplicația reclamă că nu pot confirma numărul de telefon, nu pot încărca fotografii, nu își pot schimba locul de înregistrare și nu pot trimite geolocația. În aceste condiții, oamenii aflați sub incidența noii legi spun că sistemul este practic imposibil de folosit.

