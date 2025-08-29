Autoritățile texane susțin că legea urmărește protejarea securității naționale. Cu toate acestea, pentru oameni precum Yuan, mecanic auto în Texas, mesajul este unul de excludere, conform relatării BBC.

„Este anti-asiatic, anti-imigranți și, în mod specific, împotriva chinezilor-americani", a afirmat reprezentantul democrat Gene Wu, unul dintre principalii opozanți ai proiectului.

Wu a avertizat că noua lege ar putea afecta grav mediul economic al statului, determinând companiile interesate să aducă investiții de milioane de dolari să își caute alte destinații.

Cea mai dură interdicție din SUA

SB 17 a fost promulgat pe 20 iunie de guvernatorul Greg Abbott, care a descris-o drept „cea mai dură interdicție din America" menită să țină departe „adversarii" străini.

Legea blochează accesul persoanelor și companiilor din țările desemnate drept amenințări la securitatea națională de a cumpăra proprietăți în Texas – de la locuințe și terenuri agricole până la spații comerciale. În plus, închirierile vor fi limitate la mai puțin de un an.

China apare pe primul loc în document, acuzată că desfășoară „activități coercitive, subversive și de influență malignă pentru a slăbi Statele Unite".

Cei care nu respectă prevederile riscă amenzi de peste 250.000 de dolari sau chiar pedepse cu închisoarea.

Cetățenii americani și posesorii de carte verde sunt exceptați, iar cei cu vize valabile pot deține o locuință principală. Cu toate acestea, criticii avertizează că orice persoană de origine chineză ar putea fi supusă unor suspiciuni arbitrare.

Proces respins, incertitudine în creștere

În iulie, organizația Calda a depus o plângere în numele a trei cetățeni chinezi cu vize, invocând neconstituționalitatea legii. Cazul a fost respins, după ce judecătorul a stabilit că reclamanții – studenți și lucrători – nu ar fi afectați personal.

Cu toate acestea, mulți titulari de vize din China, Iran, Coreea de Nord și Rusia continuă să se confrunte cu nesiguranță, iar Calda a anunțat apel.

„Legea privind excluderea chinezilor din 2025”

Cetățenii chinezi sunt cei mai expuși. În 2023, cel puțin 120.000 de persoane născute în China continentală trăiau în Texas.

Qinlin Li, absolventă a Universității Texas A&M, parte a procesului intentat împotriva SB 17, a mărturisit:

„Dacă nu există drepturile omului, atunci ne întoarcem cu 150 de ani în urmă, când eram ca muncitorii feroviari".

Li, care locuia într-un apartament închiriat în suburbia Austin, a spus că întreaga experiență i-a afectat sănătatea psihică:

„Cred că va împiedica oamenii să studieze și să lucreze aici, pentru că doar gândul la asta le creează multe probleme".

Efecte economice și investiții blocate

Întreprinderile mici nu sunt singurele afectate. Între 2011 și 2021, companiile chineze au investit 2,7 miliarde de dolari și au creat 4.682 de locuri de muncă în Texas. Acum, unele firme își reevaluează planurile.

Nancy Lin, agent imobiliar din Dallas, a spus pentru BBC că mai mulți investitori chinezi își suspendă proiectele, inclusiv în domeniul vehiculelor electrice și al energiei solare.

„Dacă această problemă nu poate fi rezolvată, cred că va fi mai dificil pentru companiile chineze să intre în Texas. Cât despre cele care au deja contracte de închiriere, nu le pot reînnoi. Dacă o vor face, termenul nu poate depăși un an."

Istoric și motivații politice

Restricții similare au existat și în trecut. Texasul a avut până în 1965 o lege care limita achizițiile de terenuri de către străini, considerată ulterior discriminatorie.

Guvernatorul Abbott insistă că prioritatea sa este protejarea cetățenilor texani, invocând „adversarii străini ostili". Printre susținători se numără Chuck DeVore, de la Texas Public Policy Foundation, care a amintit pericolele generate de achizițiile de terenuri în apropierea bazelor militare.

Un exemplu invocat este cel al omului de afaceri Sun Guangxin, care a cumpărat 140.000 de acri pentru un parc eolian între 2016 și 2018, în apropiere de baza aeriană Laughlin. Proiectul său a fost ulterior blocat de o lege adoptată în 2021.

O tendință extinsă în SUA

Texasul nu este singurul stat care a adoptat asemenea măsuri. Potrivit Committee of 100, din 2021 până acum, 26 de state americane au introdus 50 de legi ce limitează accesul la proprietăți pentru străini, în special pentru cetățeni chinezi.

Incidentul cu balonul spion chinez din 2023 a accelerat aceste inițiative.

Patrick Toomey, reprezentant ACLU, a comentat:

„Nu există dovezi că deținerea sau închirierea de proprietăți rezidențiale în Texas de către cetățeni chinezi ar fi prejudiciat securitatea națională".

Activistul Yuan avertizează că, fără opoziție civică, legi similare ar putea fi extinse și în alte state, precum Ohio.

„Ei încearcă să rescrie regulile democrației", a spus el. „Altfel, SUA vor deveni mult mai asemănătoare cu China."

